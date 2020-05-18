19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Преступники с арбузом на голове ограбили магазин в США (фото)
И стали звездами соцсетей.
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Возможно, этот пост остался бы незамеченным, если бы не один факт — внешность преступников.
Эффектное преступление попало на камеру наблюдения одного из магазинов, а фото молодых людей тут же появилось в соцсетях. Пользователи при этом не могли удержаться от шуток. Через пару дней после публикации поста, полицейские написали, что сумели опознать и арестовать преступников, пишет Ladbible.
Екатерина Гура