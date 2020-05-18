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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Преступники с арбузом на голове ограбили магазин в США (фото)

И стали звездами соцсетей.

На Facebook-странице полицейского департамента города Луиза в штате Вирджиния в середине мая появился пост о розыске преступников, обвиняемых в нескольких кражах.

Возможно, этот пост остался бы незамеченным, если бы не один факт — внешность преступников. Почему-то они решили не пользоваться обычной маскировкой, а превратили свое преступление в настоящее шоу. Двое неизвестных мужчин появились на месте преступления с арбузами на голове, из которых была вырезана мякоть, а в корке прорезаны отверстия для глаз.

Эффектное преступление попало на камеру наблюдения одного из магазинов, а фото молодых людей тут же появилось в соцсетях. Пользователи при этом не могли удержаться от шуток. Через пару дней после публикации поста, полицейские написали, что сумели опознать и арестовать преступников, пишет Ladbible.

Екатерина Гура

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