Полицейские приняли участие в челлендже, чтобы найти преступников (фото)

В середине января в соцсетях стал популярным флешмоб под названием Dolly Parton Challenge, начало которому положила американская певица и актриса Долли Партон. Она опубликовала коллаж из своих аватарок в разных соцсетях, и эта идея настолько всем понравилась, что к челленджу моментально стали присоединяться знаменитости, обычные пользователи и бренды.
Поучаствовать в новом флешмобе решили и британские полицейские, причем они объединили приятное с полезным и опубликовали на «аватарках» фото разыскиваемых преступников. Первыми к челленджу присоединилось полицейское управление Дарема. В своем Twitter-аккаунте они опубликовали коллаж из снимков преступника Пола Бишопа, который сейчас находится в розыске, пишет The Sun.
Такая идея полицейских Дарема приглянулась и их коллегам в Кливленде, которые также сделали «ориентировку» на преступника под видом челленджа.
Но и на этом полицейские не остановились. К Dolly Parton Challenge также присоединился «собачий» отдел и опубликовал фото одного из своих четырехлапых «сотрудников» по имени Спайки.