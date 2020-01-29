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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские приняли участие в челлендже, чтобы найти преступников (фото)

Флешмобы тоже могут приносить пользу.

В середине января в соцсетях стал популярным флешмоб под названием Dolly Parton Challenge, начало которому положила американская певица и актриса Долли Партон. Она опубликовала коллаж из своих аватарок в разных соцсетях, и эта идея настолько всем понравилась, что к челленджу моментально стали присоединяться знаменитости, обычные пользователи и бренды.

Поучаствовать в новом флешмобе решили и британские полицейские, причем они объединили приятное с полезным и опубликовали на «аватарках» фото разыскиваемых преступников. Первыми к челленджу присоединилось полицейское управление Дарема. В своем Twitter-аккаунте они опубликовали коллаж из снимков преступника Пола Бишопа, который сейчас находится в розыске, пишет The Sun.

Вы видели Пола Бишопа? Мы хотели бы поговорить с ним в связи с предполагаемой кражей со взломом, которая произошла в декабре. Если вы видели его или знаете, где он находится, позвоните в полицию.

Такая идея полицейских Дарема приглянулась и их коллегам в Кливленде, которые также сделали «ориентировку» на преступника под видом челленджа.

Вы видели разыскиваемого 32-летнего Скотта Мизсея? Его разыскивают в связи с рядом преступлений, включая ограбление при отягчающих обстоятельствах. Не подходите к нему, если увидите его, и немедленно передайте в полицию Кливленда информацию о его местонахождении. Спасибо полиции Дарема за вдохновение!

Но и на этом полицейские не остановились. К Dolly Parton Challenge также присоединился «собачий» отдел и опубликовал фото одного из своих четырехлапых «сотрудников» по имени Спайки.

Екатерина Гура

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