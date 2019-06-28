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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийские полицейские рассказали о безопасности с помощью мемов

И теперь они звезды соцсетей.

Полицейский департамент индийского города Бангалор нашел идеальный способ, как привлечь внимание молодежи к проблемам безопасности. Чтобы популяризировать свои аккаунты в соцсетях, они наняли двух smm-специалистов Читану Хиремате и Диражу Говде, которые начали там постить забавные мемы.

Ребята публикуют картинки из интернета, которые сопровождают полезными советами и надписями. Так, Джон Сноу из «Игры престолов» рекомендует надевать шлем, даже если вы летаете на драконе, а детский рисунок лошади напоминает, как важно иметь надежный пароль к банковскому аккаунту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дракон или байк? Неважно! Всегда надевай шлем.
Во время загрузки произошла ошибка.
Твой банк-аккаунт. Твой пароль к нему.
Во время загрузки произошла ошибка.
Даже если ты разобьешься, человек, я буду в безопасности.
Во время загрузки произошла ошибка.
Не могут видеть. Не могут говорить. Не могут слышать. Не могут писать сообщения за рулем.
Во время загрузки произошла ошибка.
Даже бессмертный Ахиллес беспокоился о шлеме
Во время загрузки произошла ошибка.
- Хэй, хочешь погонять? - Конечно!
Во время загрузки произошла ошибка.
Что? Зачем? Пол - это лава, бро!

Напомним, что полицейским из Новой Зеландии тоже удалось привлечь внимание общества к своему аккаунту в Twitter. Там они еженедельно публикуют фото милых щеночков и красивых служебных собак.

Екатерина Гура

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