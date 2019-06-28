15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индийские полицейские рассказали о безопасности с помощью мемов
И теперь они звезды соцсетей.
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И теперь они звезды соцсетей.
Полицейский департамент индийского города Бангалор нашел идеальный способ, как привлечь внимание молодежи к проблемам безопасности. Чтобы популяризировать свои аккаунты в соцсетях, они наняли двух
Ребята публикуют картинки из интернета, которые сопровождают полезными советами и надписями. Так, Джон Сноу из «Игры престолов» рекомендует надевать шлем, даже если вы летаете на драконе, а детский рисунок лошади напоминает, как важно иметь надежный пароль к банковскому аккаунту.
Напомним, что полицейским из Новой Зеландии тоже удалось привлечь внимание общества к своему аккаунту в Twitter. Там они еженедельно публикуют фото милых щеночков и красивых служебных собак.
Екатерина Гура