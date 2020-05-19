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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены «изящные» динозавры, обитавшие у Южного полюса

Своими повадками они напоминали «хищных страусов».

Источник: Ruairidh Duncan

Останки элафрозавра, найденные у мыса Отвей на юге Австралии, говорят о том, что эти доисторические животные обитали на территориях, близких к Южному полюсу.

К такому выводу пришли палеонтологи в статье, опубликованной в Gondwana Research.

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Небольшую окаменелую кость элафрозавра возрастом 110 млн лет и длиной всего 5 см обнаружила волонтер группы Dinosaur Dreaming Джессика Паркер еще в 2015 году. Какое-то время находку считали костью птерозавра, и только недавно удалось установить истину.

До сих пор останки элафрозавров находили в Африке (Elaphrosaurus bambergi), Азии (Limusaurus inextricabilis) и Аргентине (Huinculsaurus montesi).

Название элафрозавр переводится с греческого как «изящный динозавр». Это был стройный теропод с длинной шеей. Его длина составляла от 4 до 6 м, а вес около 1,2 т. Голень элафрозавра была значительно длиннее, чем его бедро, что говорит о его высоких спринтерских способностях.

Ученые считают, что во время бега этот динозавр развивал скорость более 50 км в час. По словам исследователей, своими повадками он напоминал «хищного страуса».

Во времена динозавров Австралия была новообразованным континентом, лишь относительно «недавно» отколовшимся от суперконтинента Гондвана. Какое-то время Австралия, Антарктида, Мадагаскар и Индостан были единым участком суши и находились намного южнее, чем в наше время.

Мыс Отвей, где были найдены останки, располагался примерно на 76 градусе Южной широты. Сейчас это окраины Антарктиды. Однако климат 110 млн лет назад в этом месте был умеренным.

Анна Лысенко

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