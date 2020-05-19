12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены «изящные» динозавры, обитавшие у Южного полюса
Своими повадками они напоминали «хищных страусов».
Останки элафрозавра, найденные у мыса Отвей на юге Австралии, говорят о том, что эти доисторические животные обитали на территориях, близких к Южному полюсу.
К такому выводу пришли палеонтологи в статье, опубликованной в Gondwana Research.
Небольшую окаменелую кость элафрозавра возрастом 110 млн лет и длиной всего 5 см обнаружила волонтер группы Dinosaur Dreaming Джессика Паркер еще в 2015 году.
До сих пор останки элафрозавров находили в Африке (Elaphrosaurus bambergi), Азии (Limusaurus inextricabilis) и Аргентине (Huinculsaurus montesi).
Название элафрозавр переводится с греческого как «изящный динозавр». Это был стройный теропод с длинной шеей. Его длина составляла от 4 до 6 м, а вес около 1,2 т. Голень элафрозавра была значительно длиннее, чем его бедро, что говорит о его высоких спринтерских способностях.
Во времена динозавров Австралия была новообразованным континентом, лишь относительно «недавно» отколовшимся от суперконтинента Гондвана.
Мыс Отвей, где были найдены останки, располагался примерно на 76 градусе Южной широты. Сейчас это окраины Антарктиды. Однако климат 110 млн лет назад в этом месте был умеренным.
Анна Лысенко