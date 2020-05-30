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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таша Строгая: «Все мои желания так или иначе связаны с людьми»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится

Телеведущая, дизайнер и основатель «Школы Красоты и Стиля» Таша Строгая проводит самоизоляцию вместе с мужем и детьми. Без привычных радостей и активностей телеведущая страдает, но старается не унывать.

Первым делом после завершения самоизоляции телеведущая намерена встретиться с родителями.

Они живут отдельно, они пожилые люди. Они соблюдают режим, мы соблюдаем режим, но так хочется их обнять.

Кроме того, мечтает телеведущая и о простых женских радостях, а потому после окончания самоизоляции первым же делом планирует отправиться в салон красоты. Также в приоритете у телезвезды путешествия. Вместе с единомышленниками она мечтает отправиться на Горный Алтай.

Какие еще планы строит Таша Строгая, смотрите в нашем видео.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений

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