Маргарита Митрофанова: «Если Италия не откроется, поеду в Воронеж!»

Ведущая радиостанции «Маяк» Маргарита Митрофанова с нетерпением ждет окончания самоизоляции и строит грандиозные планы.
Помимо женских радостей в виде салона красоты и аквааэробики, ведущая мечтает о пабе с друзьями и футболом, а также о путешествии в Италию.
Я побегу в посольство или консульство Италии, потому что, как мне кажется, эта страна ужасно пострадала от пандемии (как, впрочем, многие из нас), и буду с плакатом стоять и спрашивать: «Когда вы откроете границы? Небо над Италией? Чтобы прилететь и посмотреть ваши международные ценности и святыни». И покажу Италию своей дочери. Но если Италия не откроется, поеду в Воронеж!
О чем еще мечтает популярная ведущая — смотрите в нашем видео.