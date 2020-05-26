Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
14От войны до войны
8Отпуск после COVID-19
13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маргарита Митрофанова: «Если Италия не откроется, поеду в Воронеж!»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Ведущая радиостанции «Маяк» Маргарита Митрофанова с нетерпением ждет окончания самоизоляции и строит грандиозные планы.

Помимо женских радостей в виде салона красоты и аквааэробики, ведущая мечтает о пабе с друзьями и футболом, а также о путешествии в Италию.

Я побегу в посольство или консульство Италии, потому что, как мне кажется, эта страна ужасно пострадала от пандемии (как, впрочем, многие из нас), и буду с плакатом стоять и спрашивать: «Когда вы откроете границы? Небо над Италией? Чтобы прилететь и посмотреть ваши международные ценности и святыни». И покажу Италию своей дочери. Но если Италия не откроется, поеду в Воронеж!

О чем еще мечтает популярная ведущая — смотрите в нашем видео.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
В России повысят накопительные пенсии
Брюн заявил о росте смертности в России
Россияне назвали размер необходимых сбережений на случай кризиса
Ураган в Екатеринбурге унес жизни четырех человек
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
Российский блогер сравнил цены на продукты в 2007 и 2020 годах
Gnezdo.ru
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Hi-Tech
«Раскладушка будущего»: что известно Компания собирается проделать основательную работу над ошибками
Авто
Названы самые популярные в России иномарки (список) На дорогах насчитывается около 11,5 млн автомобилей, произведенных в нашей стране
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Костюм за 50 тысяч: как одеваются дети Киркорова и других звезд Уникальные вещи, роскошные аксессуары и идеально подобранные образы
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Новости партнеров
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
5 признаков того, что вы переболели Covid-19
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь