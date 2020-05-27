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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сергей Стиллавин: «Первый раз в жизни я посмотрю, как разводятся мосты»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится

Ведущий радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин на самоизоляции мечтает о простых радостях, которые из-за введенных ограничений вдруг стали недоступны.

В эксклюзивном видео радиоведущий рассказал, что после окончания самоизоляции первым же делом отправится в свой родной Санкт-Петербург.

Я приду на улицу Рубинштейна и выпью на этой улице Рубинштейна виски и съем мясо. Я посмотрю первый раз в жизни, как разводятся мосты в моем родном Ленинграде. Я ни разу в жизни этого не видел лично, ребята!

А какие еще планы строит Сергей Стиллавин на период после самоизоляции, смотрите в нашем ролике.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.

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