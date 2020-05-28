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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянка создала крошечные овощи и цветы из фарфора (фото)

Невероятное мастерство.

Олеся Арнышева из Омска создала невероятную серию минискульптур из фарфора, полимерной глины и клея.

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Крошечные цветы размером меньше ногтя и такие же миниатюрные овощи сделали мастерицу известной в России и за рубежом. А начала она всего шесть лет назад с поделок для кукольного домика своих дочерей.

«Это невероятно! Как? Как ты это делаешь? Не перестаю восхищаться твоим талантом!», — пишут комментаторы под снимками.

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Анна Лысенко

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