17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянка создала крошечные овощи и цветы из фарфора (фото)
Невероятное мастерство.
Олеся Арнышева из Омска создала невероятную серию минискульптур из фарфора, полимерной глины и клея.
Крошечные цветы размером меньше ногтя и такие же миниатюрные овощи сделали мастерицу известной в России и за рубежом. А начала она всего шесть лет назад с поделок для кукольного домика своих дочерей.
«Это невероятно! Как? Как ты это делаешь? Не перестаю восхищаться твоим талантом!», — пишут комментаторы под снимками.
Анна Лысенко