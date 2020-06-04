Блогер из США исполнил музыку из «Гарри Поттера» на стиральных машинках

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер ведет популярный TikTok-канал, в котором исполняет различные популярные песни и мелодии с помощью подручных средств.
Одним из последних видео стало исполнение заглавной мелодии к фильмам о Гарри Поттере, которую Шнайдер вместе с товарищем сыграли на стиральных машинках.
Пока Курт нажимал на кнопки программ одной стиральной машины, его друг Джейсон Питтс стучал по другой ладонью и в нужное время хлопал дверцей.
Кстати, закончилось видео тоже эпично: Шнайдер, одетый как Гарри Поттер, спрятался в чулан под лестницей.