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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из США исполнил музыку из «Гарри Поттера» на стиральных машинках

А в конце сам спрятался в чулан.

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер ведет популярный TikTok-канал, в котором исполняет различные популярные песни и мелодии с помощью подручных средств.

Одним из последних видео стало исполнение заглавной мелодии к фильмам о Гарри Поттере, которую Шнайдер вместе с товарищем сыграли на стиральных машинках.

Пока Курт нажимал на кнопки программ одной стиральной машины, его друг Джейсон Питтс стучал по другой ладонью и в нужное время хлопал дверцей.

Кстати, закончилось видео тоже эпично: Шнайдер, одетый как Гарри Поттер, спрятался в чулан под лестницей.

Екатерина Гура

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