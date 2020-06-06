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21:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня

Путин прокомментировал поэтапный выход из ограничений, в России появился препарат для лечения тяжелой формы COVID-19, храмы Москвы открываются после карантина, а беднейшую страну Европы отбросили назад в 90-е.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
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Источник: AFP 2020

В России за сутки выявлены 8 855 новых случаев коронавируса

Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад — 2,9%.

Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19; на первом — США (1,89 млн), на втором — Бразилия (614,9 тыс.).

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что эпидемия коронавируса в России достигла плато.

Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее.
Владимир Путин

Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

Говоря о снятии введенных ограничений в учреждениях культуры, глава государства заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью. В то же время он призвал избегать «излишней забюрокраченности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что карантинные меры в России будут снимать в три этапа.

Посетители открывшейся в Москве на Красной площади традиционной книжной ярмарки соблюдают дистанцию | Источник: AFP 2020

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.

В России зарегистрировали препарат для лечения тяжелой формы COVID-19

Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). Он показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Иерей Андрей Филонов в дверях домового храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве | Источник: РИА "Новости"

Храмы Москвы открываются после карантина

Накануне Троицы храмы и монастыри Москвы открыли двери для прихожан впервые за почти два месяца ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. С 13 апреля богослужения совершались в присутствии одного лишь духовенства и необходимых волонтеров.

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В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 030 активных случая заражения, из них 1 771 ввезенных из-за рубежа.

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Инфекционист Акихиро Сато считает, что она составляет 90 процентов. Медик предположил, что вторая волна, вероятнее, будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет в июле или августе. При этом Сато не согласился с мнением, что летом второй волны быть не может или вирус исчезнет летом.

Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае

Уровень безработицы в США за май неожиданно сократился. По сравнению с апрельскими показателями (14,7%), в прошлом месяце он уменьшился до 13,3%. Как утверждают в Минтруде, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.

Выпускница Красноярского хореографического колледжа, лауреат и дипломант нескольких международных и общероссийских конкурсов артистов балета Анастасия Шевцова готовится к выпускным экзаменам в своем доме в городе Назарово Красноярского края | Источник: РИА "Новости"

Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из этой организации.

Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Ранее стало известно, что Бразилия обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса. В крупнейшей стране Южной Америки рекордными темпами растет не только смертность, но и число инфицированных, которое превысило психологически важный 600-тысячный рубеж.

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Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е

Болгария после тяжелого экономического кризиса, разразившегося в стране около 25 лет назад, шла по пути сближения с Европой. Она проводила масштабную приватизацию государственных компаний и развивала конкуренцию. Однако два года назад власти страны начали наращивать влияние государства в сферах бизнеса — от управления водоснабжением и строительной индустрии до азартных игр и медиабизнеса. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, темпы роста влияния властей на бизнес увеличились.

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Лидером во времена эпидемии в стране оказалось пиво. На втором месте — вино. Далее, согласно результатам исследования, идут водка, сидр и коньяк.

При этом специалисты отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020-го уменьшились на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд

4 июня совет директоров Лиги одобрил план возобновления сезона, суть которого заключается в том, что рестарт турнира будет проведен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо: 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Для того, чтобы определить участников плей-офф, каждый клуб проведет по восемь игр.

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