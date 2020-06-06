Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня

В России за сутки выявлены 8 855 новых случаев коронавируса
Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад — 2,9%.
Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19; на первом — США (1,89 млн), на втором — Бразилия (614,9 тыс.).
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что эпидемия коронавируса в России достигла плато.
Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее.
Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19
Говоря о снятии введенных ограничений в учреждениях культуры, глава государства заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью. В то же время он призвал избегать «излишней забюрокраченности».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что карантинные меры в России будут снимать в три этапа.
Посетители открывшейся в Москве на Красной площади традиционной книжной ярмарки соблюдают дистанцию | Источник: AFP 2020
Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом
Все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.
В России зарегистрировали препарат для лечения тяжелой формы COVID-19
Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). Он показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.
Иерей Андрей Филонов в дверях домового храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве | Источник: РИА "Новости"
Храмы Москвы открываются после карантина
Накануне Троицы храмы и монастыри Москвы открыли двери для прихожан впервые за почти два месяца ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. С 13 апреля богослужения совершались в присутствии одного лишь духовенства и необходимых волонтеров.
В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса
Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 030 активных случая заражения, из них 1 771 ввезенных из-за рубежа.
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Инфекционист Акихиро Сато считает, что она составляет 90 процентов. Медик предположил, что вторая волна, вероятнее, будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет в июле или августе. При этом Сато не согласился с мнением, что летом второй волны быть не может или вирус исчезнет летом.
Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае
Уровень безработицы в США за май неожиданно сократился. По сравнению с апрельскими показателями (14,7%), в прошлом месяце он уменьшился до 13,3%. Как утверждают в Минтруде, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.
Выпускница Красноярского хореографического колледжа, лауреат и дипломант нескольких международных и общероссийских конкурсов артистов балета Анастасия Шевцова готовится к выпускным экзаменам в своем доме в городе Назарово Красноярского края | Источник: РИА "Новости"
Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из этой организации.
Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин.
Ранее стало известно, что Бразилия обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса. В крупнейшей стране Южной Америки рекордными темпами растет не только смертность, но и число инфицированных, которое превысило психологически важный 600-тысячный рубеж.
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Болгария после тяжелого экономического кризиса, разразившегося в стране около 25 лет назад, шла по пути сближения с Европой. Она проводила масштабную приватизацию государственных компаний и развивала конкуренцию. Однако два года назад власти страны начали наращивать влияние государства в сферах бизнеса — от управления водоснабжением и строительной индустрии до азартных игр и медиабизнеса. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, темпы роста влияния властей на бизнес увеличились.
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Лидером во времена эпидемии в стране оказалось пиво. На втором месте — вино. Далее, согласно результатам исследования, идут водка, сидр и коньяк.
При этом специалисты отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020-го уменьшились на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд
4 июня совет директоров Лиги одобрил план возобновления сезона, суть которого заключается в том, что рестарт турнира будет проведен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо: 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Для того, чтобы определить участников плей-офф, каждый клуб проведет по восемь игр.
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