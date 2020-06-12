Девушка из Ирландии вырастила тысячи головастиков и стала знаменитой

По словам Ханны, раньше в ирландских деревнях дети делали так часто, но головастики выживали не всегда. Ханна поместила икру в банку, а когда головастики вылупились, выпустила их в небольшой детский бассейн в своем саду. Воду в нем предварительно очистили от хлора. Девушка стала кормить своих питомцев вареным шпинатом и белой рыбой.
В результате эксперимент не только удался, но и превзошел все ожидания. В бассейне успешно живут тысячи головастиков — подсчитать их точное количество юная хозяйка не в силах.
Ханна поделилась видео о головастиках в соцсетях. Она не ожидала, что ролик станет вирусным. Он собрал больше 9 миллионов лайков, а у девушки появилось 580 тысяч подписчиков.
Когда головастики превратятся во взрослых лягушек, Ханна собирается их выпустить в разных местах, чтобы они не мешали друг другу.