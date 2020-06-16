01:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 июня
Полет первой в мире
Ровно 57 лет назад Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. В этот день она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.
После Терешковой вторая женщина полетела в космос только через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
16 июня 1925 года открылся всемирно известный детский лагерь «Артек». Он был основан как
117 лет назад, 16 июня 1903 года, молодой американский инженер Генри Форд основал автомобильную фирму «Форд Мотор Компани» (Ford Motor Company), ставшую впоследствии одной из крупнейших в мире.
Сегодня компания, производящая автомобили под маркой «Ford», является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.
В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из
Спустя пять лет Брэдхэм придумал для него название — «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов — пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы.
В этом году советскому и российскому политическому деятелю исполняется 65 лет. С 2011 года он является председателем правления ОАО «Роснано». Также Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.
В этом году 16 июня 70-летие встречает известный индийский актер, сыгравший более чем в 350 кинокартинах.
Дебют Митхуна Чакраборти состоялся еще во время учебы в институте в эпизодической роли в киноленте «Два незнакомца».
А в 1982 году вышел фильм «Танцор диско», который сделал его