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01:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 июня

Полет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»

Источник: РИА "Новости"

Полет первой женщины в космос

Ровно 57 лет назад Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. В этот день она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Несмотря на плохое самочувствие, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

После Терешковой вторая женщина полетела в космос только через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.

День рождения «Артека»

16 июня 1925 года открылся всемирно известный детский лагерь «Артек». Он был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Они жили в брезентовых палатках. А уже в следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация — пионеры из Германии.

Источник: AP 2020

Основание автомобильной компании «Форд Мотор»

117 лет назад, 16 июня 1903 года, молодой американский инженер Генри Форд основал автомобильную фирму «Форд Мотор Компани» (Ford Motor Company), ставшую впоследствии одной из крупнейших в мире.

Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости.

Сегодня компания, производящая автомобили под маркой «Ford», является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.

Зарегистрирована торговая марка «Пепси-Кола»

В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре ее начали продавать в аптеках как веселящий и способствующий пищеварению напиток.

Спустя пять лет Брэдхэм придумал для него название — «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов — пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы.

День рождения Анатолия Чубайса

В этом году советскому и российскому политическому деятелю исполняется 65 лет. С 2011 года он является председателем правления ОАО «Роснано». Также Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.

Юбилей Митхуна Чакраборти

В этом году 16 июня 70-летие встречает известный индийский актер, сыгравший более чем в 350 кинокартинах.

Дебют Митхуна Чакраборти состоялся еще во время учебы в институте в эпизодической роли в киноленте «Два незнакомца».

А в 1982 году вышел фильм «Танцор диско», который сделал его мега-звездой индийского кино и одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии.

Фильм пользовался популярностью и в других странах, в том числе в СССР и Турции, а в наши дни считается классикой индийского музыкального кино.
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