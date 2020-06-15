Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020
19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лесник из Индии напугал соцсети снимком странной «ноги»
Довольно пугающая находка.
Сотрудник службы лесного хозяйства из индийского штата Орисса по имени Сусанта Нанда периодически публикует в Twitter фото интересных и необычных объектов, которые он находит в лесу. Так, в середине июня Нанда поделился с подписчиками снимком жуткой пепельной ноги, выглядывающей
Мужчина предложил пользователям догадаться, какому животному принадлежит ступня, но в этом вопросе был подвох.
В комментариях были самые разные варианты, начиная от серьезных (вроде ноги обезьяны или коалы) до мистических (снежный человек или индийский демон пишачи). Однако ответ был более интересным. Оказалось, что пять серых пальцев — это гриб Xylaria polymorpha, также известный под более подходящим названием «Пальцы мертвеца». И хоть выглядит он довольно жутко, на самом деле, является абсолютно безобидным грибом.
Екатерина Гура