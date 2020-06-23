15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде появились пластиковые капсулы для групповых занятий йогой (фото)
Это позволяет сохранить безопасную дистанцию.
На улицах Торонто и Онтарио появились необычные конструкции в виде пластиковых куполов, внутри которых можно заниматься йогой или фитнесом.
Идея совместных и безопасных кабинок для спорта принадлежит компании Lmnts Outdoor Studio. Прозрачные и просторные капсулы идеально подходят для групповых занятий спортом на улице, позволяя людям сохранять безопасную дистанцию и гигиену.
Высота кабинки составляет чуть больше 2 метров, а ширина — около 3,5 метров. Она выполнена в форме купола и сделана из прозрачного пластика с прочным деревянным полом. В ней есть входная дверь и напольный вентилятор, который помогает сохранять комфортную температуру внутри «помещения». Кроме того, кабинки оснащены аудиосистемой, чтобы занимающиеся могли не только видеть инструктора, находящегося на возвышенной платформе вдалеке, но и слышать аудиоподсказки по упражнениям.
«Купола йоги» открылись в Канаде 21 июня и проработают до 31 июля, но в зависимости от эпидемиологической обстановки они могут остаться и после этого .
Всем желающим позаниматься в кабинках нужно зарегистрироваться заранее. На входе у них попросят документы, удостоверяющие личность, а также измерят температуру, чтобы исключить любые риски заражения коронавирусом.
После каждого занятия все купола тщательно моются и дезинфицируются, пишет Insider.
Екатерина Гура