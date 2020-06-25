Коронавирус COVID-19: главные события 25 июня

Люди на пляже в Борнмуте, Великобритания | Источник: AP 2020
Новые данные по распространению коронавируса в России
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994.
В относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 тысяч и непрерывно снижается уже около недели.
Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки — 92.
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели.
По словам Ханса Клюге, в 11 из этих 30 стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению болезни, которое, если его не остановить, «снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».
Возобновление международных полетов предложили начать с СНГ
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Источники «Ъ» в отрасли говорят, что разрешение летать в ближнее зарубежье не окажет существенного влияния на доходы авиакомпаний — лето все равно будет убыточным. Эксперты же допускают, что сообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто до конца лета или даже дольше.
Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком после пандемии коронавируса
Пандемия внесла существенные коррективы в оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Многие страны свернули программы раннего скрининга населения и перенесли курсы химиотерапии для пациентов.
Главный онколог России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что ситуация с временным прекращением ранней диагностики рака выльется в рост количества запущенных стадий заболевания уже в ближайшее время.
Девочка в защитной маске и венке в Деревенском Музее Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния | Источник: AP 2020
Магазинные кражи в период пандемии
Традиционно большой популярностью у воров пользуется алкогольная продукция. Чуть менее популярны хлебобулочные изделия, мясные продукты.
Значительно активизировались в условиях самоизоляции воришки, которые находят «слепые» зоны камер видеонаблюдения, чтобы съесть банан, чипсы или иные продукты питания.
Как торговые сети борются с магазинными ворами и какие еще товары на прилавке — в зоне риска?
ФБР признало свою неспособность определить происхождение коронавируса
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора бюро Кристофера Рея. По его словам, хотя ФБР активно участвует в установлении первоисточника вируса, пока недостаточно данных для того, чтобы понять, как вирус возник в Ухане. В связи с тем, что пандемия началась в Китае, Рей заявил, что ни одна другая страна не представляет большей угрозы для американских ценностей, экономической безопасности и демократических взглядов, чем КНР.
Он подчеркнул, что сейчас бюро ведет более двух тысяч расследований, так или иначе связанных с китайскими властями, и их число постоянно растет.
Коронавирус вернул мигрантов домой
Карантин оставил без дохода сотни тысяч трудовых мигрантов, для которых работа в России — единственный способ прокормить семью на родине. Многие начали возвращаться домой, где шансов на нормальное трудоустройство еще меньше. Кыргызстан — одна из наиболее зависимых от денежных переводов мигрантов стран в мире, и массовая репатриация грозит экономике, а значит и простым людям, большими потерями.
Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры
Туристическая розница в щекотливой ситуации: с каждым днем поступает всё больше запросов от клиентов, которые не смогли отправиться в уже оплаченный тур из-за пандемии. Деньги требуются здесь и сейчас, но агенты часто просто не имеют возможности их вернуть. Юридическая сторона вопроса тоже не всегда понятна.
В одной из школ округа Патраджайя, Малайзия | Источник: AP 2020
Чем туристов встретят Крым, Геленджик и Белокуриха
Туристический сезон в России должен официально открыться 1 июля. Уже запустились санаторно-курортные учреждения в Севастополе, Ставропольском и Краснодарском краях, ждёт гостей Алтай. В этом году коронавирус «помог» перенаправить турпотоки, и многие останутся отдыхать на родине. Что же ждет отпускников на отечественных курортах?
Чье душевное здоровье пошатнула пандемия
В психологическом плане тяжелее всего пандемия коронавируса далась людям возрастных категорий 18−25 и 45−54 лет. К такому выводу пришли специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета после онлайн-опроса.
Полученные результаты они объяснили тем, что молодежь не имеет опыта переживания социальных кризисов и боится за свое будущее. Люди в зрелом возрасте, наоборот, слишком хорошо понимают негативные последствия пандемии, при этом осознают свою финансовую ответственность, чем и вызван их страх. По мнению ученых, тревога может усугубить проблемы со здоровьем у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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