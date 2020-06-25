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День в истории: 25 июняОткрытие состава воды, начало Корейской войны, день рождения Оруэлла и другие памятные даты и события, которые произошли 25 июня в разные годы
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21:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 25 июня

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе, COVID-19 вернул мигрантов домой, туристы ждут возврата оплаты за отмененные туры, а торговые сети борются с магазинными ворами.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 494 571+199 206
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось484 155+5 866
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 782 924+121 806
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
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Люди на пляже в Борнмуте, Великобритания | Источник: AP 2020

Новые данные по распространению коронавируса в России

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994.

В относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 тысяч и непрерывно снижается уже около недели.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки — 92.

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели.

По словам Ханса Клюге, в 11 из этих 30 стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению болезни, которое, если его не остановить, «снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе».

Возобновление международных полетов предложили начать с СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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Источники «Ъ» в отрасли говорят, что разрешение летать в ближнее зарубежье не окажет существенного влияния на доходы авиакомпаний — лето все равно будет убыточным. Эксперты же допускают, что сообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто до конца лета или даже дольше.

Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком после пандемии коронавируса

Пандемия внесла существенные коррективы в оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Многие страны свернули программы раннего скрининга населения и перенесли курсы химиотерапии для пациентов.

Главный онколог России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что ситуация с временным прекращением ранней диагностики рака выльется в рост количества запущенных стадий заболевания уже в ближайшее время.

Девочка в защитной маске и венке в Деревенском Музее Димитрие Густи в Бухаресте, Румыния | Источник: AP 2020

Магазинные кражи в период пандемии

Традиционно большой популярностью у воров пользуется алкогольная продукция. Чуть менее популярны хлебобулочные изделия, мясные продукты.

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Значительно активизировались в условиях самоизоляции воришки, которые находят «слепые» зоны камер видеонаблюдения, чтобы съесть банан, чипсы или иные продукты питания.

Как торговые сети борются с магазинными ворами и какие еще товары на прилавке — в зоне риска?

ФБР признало свою неспособность определить происхождение коронавируса

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора бюро Кристофера Рея. По его словам, хотя ФБР активно участвует в установлении первоисточника вируса, пока недостаточно данных для того, чтобы понять, как вирус возник в Ухане. В связи с тем, что пандемия началась в Китае, Рей заявил, что ни одна другая страна не представляет большей угрозы для американских ценностей, экономической безопасности и демократических взглядов, чем КНР.

Он подчеркнул, что сейчас бюро ведет более двух тысяч расследований, так или иначе связанных с китайскими властями, и их число постоянно растет.

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Коронавирус вернул мигрантов домой

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Карантин оставил без дохода сотни тысяч трудовых мигрантов, для которых работа в России — единственный способ прокормить семью на родине. Многие начали возвращаться домой, где шансов на нормальное трудоустройство еще меньше. Кыргызстан — одна из наиболее зависимых от денежных переводов мигрантов стран в мире, и массовая репатриация грозит экономике, а значит и простым людям, большими потерями.

Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры

Туристическая розница в щекотливой ситуации: с каждым днем поступает всё больше запросов от клиентов, которые не смогли отправиться в уже оплаченный тур из-за пандемии. Деньги требуются здесь и сейчас, но агенты часто просто не имеют возможности их вернуть. Юридическая сторона вопроса тоже не всегда понятна.

В одной из школ округа Патраджайя, Малайзия | Источник: AP 2020

Чем туристов встретят Крым, Геленджик и Белокуриха

Туристический сезон в России должен официально открыться 1 июля. Уже запустились санаторно-курорт­ные учреждения в Севастополе, Ставропольском и Красно­дарском краях, ждёт гостей Алтай. В этом году коронавирус «помог» перенаправить турпотоки, и многие останутся отдыхать на родине. Что же ждет отпускников на отечественных курортах?

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Чье душевное здоровье пошатнула пандемия

В психологическом плане тяжелее всего пандемия коронавируса далась людям возрастных категорий 18−25 и 45−54 лет. К такому выводу пришли специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета после онлайн-опроса.

Полученные результаты они объяснили тем, что молодежь не имеет опыта переживания социальных кризисов и боится за свое будущее. Люди в зрелом возрасте, наоборот, слишком хорошо понимают негативные последствия пандемии, при этом осознают свою финансовую ответственность, чем и вызван их страх. По мнению ученых, тревога может усугубить проблемы со здоровьем у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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