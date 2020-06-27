Коронавирус COVID-19: главные события 27 июня

За последние сутки в стране зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 627 646. Умерли за последние сутки 188 человек, общее число погибших достигло 8969. Выздоровели 9200 человек, за все время — 393 352.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия отступает. Регионы сейчас постепенно отменяют карантинные ограничения, введенные
Число случаев заражения новым коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии. Число инфицированных в стране превысило 2,47 млн.
Информация о действующих мерах содержит дату ограничения на въезд в страну, а также планируемые даты открытия границ. Более того, содержится информация о тех категориях лиц, которым разрешен въезд на территорию государства, а также условия для прибытия в страну.
В частности, в ряде стран при въезде предусматривается карантин в течение 14 и более дней, а также необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.
Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу в России понадобится около 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью.
Легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией — до 38,5 градуса. При этом температура выше 38,6 градуса указывает уже на сильную реакцию, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.
Ранее российские добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19.
С 1 июля ЕС откроет границы для граждан 18 стран. Россия и США в этот список не вошли. В числе государств, с которыми ЕС готов открыть границы, страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. По другим данным, в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации. Дипломаты ЕС намерены регулярно пересматривать список.
Мы хотим двигать Америку вперед даже в то время, как мы продолжаем принимать необходимые меры для защиты жизней и здоровья американского народа.
По состоянию на 26 июня насчитывается свыше 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более 127 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Служба отменила требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на COVID-19. Вместо этого при заселении потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.
Роспотребнадзор также разрешил
Корона вошла в сотню самых популярных имен для девочек в США в 2020 году. Ее опередили более привычные для американцев Ава, Оливия, Эмма и другие. Пока что Корона на 100-м месте в списке. Останется ли имя в лидерах, станет понятно к концу года. Корона — имя испанского происхождения. Оно уже становилось популярным в США в 1912 и 1929 году.