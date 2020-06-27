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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 27 июня

Россияне пока не попадут в ЕС, стало известно нужное для коллективного иммунитета количество вакцины, врачи называют тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса, распространение COVID-19 бьет новые рекорды в США, а Корона вошла в топ-100 популярных имен для новорожденных.

Коронавирус COVID-19
21:21 (мск)Ученые: особенности иммунной системы детей позволяют им легче справляться с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 27.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
14.0627.06
Скончалось8 969+188
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
14.0627.06
Выздоровело393 352+9 200
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 866 685+186 921
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
14.0627.06
Скончалось495 692+4 597
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
14.0627.06
Выздоровело4 983 029+103 173
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
14.0627.06
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявлено 6852 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в стране зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 627 646. Умерли за последние сутки 188 человек, общее число погибших достигло 8969. Выздоровели 9200 человек, за все время — 393 352.

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Президент России Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия отступает. Регионы сейчас постепенно отменяют карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19.

США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

Число случаев заражения новым коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии. Число инфицированных в стране превысило 2,47 млн. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге | Источник: РИА "Новости"

Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства

Информация о действующих мерах содержит дату ограничения на въезд в страну, а также планируемые даты открытия границ. Более того, содержится информация о тех категориях лиц, которым разрешен въезд на территорию государства, а также условия для прибытия в страну.

В частности, в ряде стран при въезде предусматривается карантин в течение 14 и более дней, а также необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.

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Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу в России понадобится около 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью.

Ученый назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией — до 38,5 градуса. При этом температура выше 38,6 градуса указывает уже на сильную реакцию, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Ранее российские добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19.

Водные процедуры на самоизоляции в восточном Лондоне | Источник: AFP 2020

Россияне пока не попадут в ЕС

С 1 июля ЕС откроет границы для граждан 18 стран. Россия и США в этот список не вошли. В числе государств, с которыми ЕС готов открыть границы, страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. По другим данным, в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации. Дипломаты ЕС намерены регулярно пересматривать список.

США будут открывать экономику, несмотря на распространение COVID-19

Мы хотим двигать Америку вперед даже в то время, как мы продолжаем принимать необходимые меры для защиты жизней и здоровья американского народа.
Майк Пенс
вице-президент США

По состоянию на 26 июня насчитывается свыше 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более 127 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Китайские выпускники празднуют получение дипломов | Источник: AFP 2020
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Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаториев

Служба отменила требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на COVID-19. Вместо этого при заселении потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.

Роспотребнадзор также разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, не являющихся членами одной семьи и живущих не вместе.

Корона вошла в топ имен для новорожденных в США

Корона вошла в сотню самых популярных имен для девочек в США в 2020 году. Ее опередили более привычные для американцев Ава, Оливия, Эмма и другие. Пока что Корона на 100-м месте в списке. Останется ли имя в лидерах, станет понятно к концу года. Корона — имя испанского происхождения. Оно уже становилось популярным в США в 1912 и 1929 году.

Болельщики перед началом матча чемпионата России по футболу между командами "Зенит" и "Крылья Советов" | Источник: РИА "Новости"
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