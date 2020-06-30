? CRYSTAL THAT LOOKS LIKE CHICKEN TENDER ALERT ? pic.twitter.com/YLGZFo6XO2— GarlicPowder (@fartpowder) June 27, 2020
13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В сети показали камни, которые похожи на еду
Невероятное сходство.
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Невероятное сходство.
Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями камней, которые напоминают самую разнообразную еду.
Все началось с гигантского «наггетса», который на деле оказался кристаллом. Снимок @ameliarude собрал в твиттере почти 300 тысяч лайков.
? CRYSTAL THAT LOOKS LIKE CHICKEN TENDER ALERT ? pic.twitter.com/YLGZFo6XO2— GarlicPowder (@fartpowder) June 27, 2020
В ответ на «жареную курицу» в комментарии посыпались каменные чизкейки, каменные колбасы, каменная картошка в мундире, каменный грейпфрут и многое другое.
I still like the Cheesecake one better pic.twitter.com/MexQpdXxlE— MariateresaBissinger (@mariateresag) June 28, 2020
the beautiful ham crystal pic.twitter.com/so9fav6SuW— Steph Davidson (@stephcd) August 23, 2017
Crystal that looks like a potatoe ? pic.twitter.com/OO1RlFBQsy— Hunter Doradea (@HunterDoradea) June 27, 2020
Try the grapefruit rock too pic.twitter.com/RLHXLijjFh— Margarita #BLM (@TheMasterAnd) June 27, 2020
And key lime (stone) pie for dessert pic.twitter.com/m4KpLFjIuf— incredibly fitting ☭?? (@Thetaelizabeth) June 27, 2020
The filet mignon crystals pic.twitter.com/wqXlmgJpFf— ?Demon Lord Rae? (@Jubei_The_Goat) June 28, 2020
Watermelon tourmaline pairs well with this pic.twitter.com/XyQqhP7oLP— Father Lo-Fi (@Realfathercoin) June 28, 2020
Анна Лысенко