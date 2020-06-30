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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В сети показали камни, которые похожи на еду

Невероятное сходство.

Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями камней, которые напоминают самую разнообразную еду.

Все началось с гигантского «наггетса», который на деле оказался кристаллом. Снимок @ameliarude собрал в твиттере почти 300 тысяч лайков.

Гигантский наггетс

В ответ на «жареную курицу» в комментарии посыпались каменные чизкейки, каменные колбасы, каменная картошка в мундире, каменный грейпфрут и многое другое.

Чизкейк
Хамон
Картошка
Грейпфрут
Лаймовый пирог
Филе-миньон
Арбуз

Анна Лысенко

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