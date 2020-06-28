17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»
У нее необычный цвет.
Японский видеоблогер Мияги Азуса похвастался в соцсети очень необычным уловом. «Я поймал рыбу забавного цвета», — написал он.
Некоторые из комментаторов не поверили, что такая окраска — не результат фотошопа. А другие массово отметили сходство рыбы с фантастическими персонажами из фильма «Аватар».
Как оказалось, рыба принадлежит к виду Thalassoma cupido, обитающему в Тихом океане от Японии до Тайваня. Но особи такого большого размера встречаются редко. Обычно они не больше ладони.
Анна Лысенко