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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»

У нее необычный цвет.

Японский видеоблогер Мияги Азуса похвастался в соцсети очень необычным уловом. «Я поймал рыбу забавного цвета», — написал он.

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Некоторые из комментаторов не поверили, что такая окраска — не результат фотошопа. А другие массово отметили сходство рыбы с фантастическими персонажами из фильма «Аватар».

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Как оказалось, рыба принадлежит к виду Thalassoma cupido, обитающему в Тихом океане от Японии до Тайваня. Но особи такого большого размера встречаются редко. Обычно они не больше ладони.

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Анна Лысенко

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