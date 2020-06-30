Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
45Парад Победы в Москве
15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из Италии рисует в раковине удивительные акварельные картины

Проект она начала во время самоизоляции.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Итальянская художница Марта Гросси в конце марта оказалась на самоизоляции в Милане. По словам девушки, пугающие новости быстро погрузили ее в состояние тревоги и стресса, а из-за фразы про частое мытье рук она стала ненавидеть раковину, которая ассоциировалась у нее с бактериями и болезнью.

Чтобы привести себя в стабильное психологическое состояние, Марта придумала терапевтический и одновременно творческий проект. С собой у нее оказался набор карманных акварелей, и она начала рисовать картины прямо в раковине.

На каждую работу у нее уходило по несколько часов, а сами рисунки сохранялись лишь в течение суток. Все свои работы Марта фотографировала и публиковала в соцсетях, отмечая таким образом каждый новый день своего вынужденного заточения.

Так как художница несколько лет прожила в Гонконге, то Азия и ее культура стали главными темами рисунков.

После завершения режима самоизоляции Марта перестала рисовать в раковине каждый день, но продолжает это делать в свободное время. По словам итальянки, этот проект стал для нее своеобразным ритуалом и теперь гарантированно поднимает ей настроение, пишет Metro.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Будем жить с «короной». Начнется ли осенью вторая волна COVID-19
Риск заражения COVID-19 связали с предрасположенностью в ДНК
Жителей Шотландии напугало воронкообразное облако (фото)
Недвижимость россиян в Европе захватили сквоттеры
ФОМ: более 78% россиян поддержали поправки к конституции
Здоровье
Что делать при алкогольном отравлении: подробная инструкция Из всех бытовых отравлений алкогольное – на первом месте.
Hi-Tech
Раскрыты подробности о новом «супертелевизоре» Xiaomi Устройство получит продвинутые функции и поддержку всех современных форматов изображения
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 430
есть раздражитель) 244
Что купить после Шевроле Авео Т250 158
За и против ! 156
Кино
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Популярные темы на «Детях»
Результат конкурса рассказов. Что у кого в багаже? 255
Дочь наконец-то выходит замуж! 218
Что лучше 187
Ребенок боится стоматолога до истерики 167
Леди
54-летняя Зудина в наряде с обнаженными плечами очаровала сеть Актриса выглядит великолепно.
Новости партнеров
Теперь и без маткапитала
Ефремов уже почти при смерти
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Президент России призвал учесть медицинские достижения в пандемию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь