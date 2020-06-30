15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из Италии рисует в раковине удивительные акварельные картины
Проект она начала во время самоизоляции.
Итальянская художница Марта Гросси в конце марта оказалась на самоизоляции в Милане. По словам девушки, пугающие новости быстро погрузили ее в состояние тревоги и стресса, а
Чтобы привести себя в стабильное психологическое состояние, Марта придумала терапевтический и одновременно творческий проект. С собой у нее оказался набор карманных акварелей, и она начала рисовать картины прямо в раковине.
На каждую работу у нее уходило по несколько часов, а сами рисунки сохранялись лишь в течение суток. Все свои работы Марта фотографировала и публиковала в соцсетях, отмечая таким образом каждый новый день своего вынужденного заточения.
Так как художница несколько лет прожила в Гонконге, то Азия и ее культура стали главными темами рисунков.
После завершения режима самоизоляции Марта перестала рисовать в раковине каждый день, но продолжает это делать в свободное время. По словам итальянки, этот проект стал для нее своеобразным ритуалом и теперь гарантированно поднимает ей настроение, пишет Metro.
Екатерина Гура