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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит «дом печали», который не открывали 17 лет

Очень грустная картина.

Как может выглядеть деревенский дом где-нибудь в Великобритании, в который никто не входил почти 2 десятилетия? Автор блога Lost Places & Forgotten Faces («Затерянные места и забытые лица») обнаружили один такой в деревне Хирст Кортни в Северном Йоркшире.

Мебель в таком доме давно прогнила, обои отклеились. На полках видны ржавые консервные банки, стены, пол и потолок покрыты черной плесенью. По всему дому разбросаны посуда, газеты и разная утварь.

В шкафу сохранилась одежда, на кухне — ходунки, а в ванной — вставная челюсть бывшей владелицы дома. 86-летняя женщина умерла в 2003 году, и с тех пор дом стоит заброшенным.

Картина, обнаруженная блогером из Харрогейта, настолько грустная, что он назвал свою находку «домом печали». Однако, как оказалось, он попал внутрь не первый. В доме побывали животные, и кто-то оставил граффити на стенах.

Анна Лысенко

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