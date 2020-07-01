16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит «дом печали», который не открывали 17 лет
Очень грустная картина.
Как может выглядеть деревенский дом
Мебель в таком доме давно прогнила, обои отклеились. На полках видны ржавые консервные банки, стены, пол и потолок покрыты черной плесенью. По всему дому разбросаны посуда, газеты и разная утварь.
В шкафу сохранилась одежда, на кухне — ходунки, а в ванной — вставная челюсть бывшей владелицы дома. 86-летняя женщина умерла в 2003 году, и с тех пор дом стоит заброшенным.
Картина, обнаруженная блогером из Харрогейта, настолько грустная, что он назвал свою находку «домом печали». Однако, как оказалось, он попал внутрь не первый. В доме побывали животные, и
Анна Лысенко