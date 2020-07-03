Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июляПервое обращение Сталина во время Великой Отечественной войны, избрание Ельцина на второй срок, день рождения Франца Кафки
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поклонники нашли Гарри Поттера в старых комиксах Marvel

Неожиданная находка, которая всех удивила.

В начале июля пользователи соцсетей сделали неожиданное открытие. В третьем выпуске комикса Marvel «New Excalibur» («Новый Экскалибур»), который выходил с 2006 по 2008 год, обнаружили трех подростков, поразительно похожих на Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли. Более того, в комиксе Гермиона даже выкрикивает имя «Гарри», так что у поклонников фэнтези-саги Джоан Роулинг не осталось на этот счет никаких сомнений.

Неожиданное появление на страницах комикса героев «Гарри Поттера» удивило даже преданных фанатов волшебников, а вот поклонники вселенной Marvel встретили эту новость довольно прохладно и с недовольными комментариями.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов
Путину пожаловались на гей-пропаганду с помощью мороженого
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России
Хищная птица в США подняла в воздух «акулу» (видео)
Борьба за место под солнцем: на что теперь похож отдых в Турции
Надежда Бабкина рассказала, что видела в коме
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком Минздрав составил список.
Hi-Tech
Ученые годами спорили о том, чего не существует (подробности) На самом деле это не отдельное соединение, а разновидность пентаборида вольфрама
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Независимая республика: Украина потеряла еще одну область
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Буйнова похоронят рядом с родственниками Заворотнюк
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Почему Кейт и Меган поссорились
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь