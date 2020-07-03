#HarryPotter #Marvel pic.twitter.com/AlXmR2Kxe3— Tino (@4gustinClemente) July 2, 2020
18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поклонники нашли Гарри Поттера в старых комиксах Marvel
Неожиданная находка, которая всех удивила.
В начале июля пользователи соцсетей сделали неожиданное открытие. В третьем выпуске комикса Marvel «New Excalibur» («Новый Экскалибур»), который выходил с 2006 по 2008 год, обнаружили трех подростков, поразительно похожих на Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли. Более того, в комиксе Гермиона даже выкрикивает имя «Гарри», так что у поклонников
Неожиданное появление на страницах комикса героев «Гарри Поттера» удивило даже преданных фанатов волшебников, а вот поклонники вселенной Marvel встретили эту новость довольно прохладно и с недовольными комментариями.
Екатерина Гура