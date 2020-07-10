Коронавирус COVID-19: главное за неделю

Врачи во время кампании по тестированию на COVID-19 в Авиркато, Боливия | Источник: AP 2020
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, высокий риск повторного введения ограничений сохранится во всем мире до создания вакцины.
В конце июня Вуйнович отметила, что Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В то же время глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире, несмотря на успехи отдельных стран в борьбе с инфекцией.
Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии.
Тедрос Аданом Гебрейесус глава ВОЗ
Главный инфекционист США заявил, что мир находится только в самом начале пандемии
Мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.
Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет.
Он отметил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. После ослабления карантина в Америке, Европе и на Ближнем Востоке заболеваемость коронавирусом резко возросла. Общее число инфицированных в мире превысило 12 миллионов, но эпидемиологи уверены: это не предел. Врачи призывают вернуть ограничения, иначе не избежать второй волны.
Коронные места: ученые выяснили, где выше опасность заразиться
Многие прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства открылись в Москве с 23 июня, но угроза заражения коронавирусом всё еще сохраняется. «Известия» решили с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснить, где она выше.
На первом месте в этом рейтинге оказались помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик. На третьем — бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными и при посещении стоматолога, на стадионах и в кальянных.
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него положительный тест на коронавирус. Сейчас он уже начал лечение и чувствует себя хорошо.
Ранее 65-летний бразильский лидер сам заподозрил у себя инфекцию: у него поднялась температура, а в крови снизился уровень кислорода. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на текущей неделе мероприятия.
Бразилия занимает уже вторую строчку в мире (после США) по числу заболевших коронавирусом.
Полицейские в Сеуле, Южная Корея | Источник: AP 2020
Правительство обсудит возобновление международного авиасообщения после 15 июля
Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки.
Власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных государствах, чтобы корректировать список стран, куда возобновятся рейсы.
Въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия в страну.
Границы дозволенного: куда россияне едут отдыхать после карантина
Туриндустрия в России постепенно восстанавливается, но нуждается в большей поддержке государства. Игроки рынка ждут выхода постановления правительства об отсрочке обязательств, которое должно защитить потребителей и помочь предпринимателям. В то же время операторы активно развивают внутренние направления, которые раньше не пользовались популярностью. Как выживает туристическая отрасль, куда можно поехать в отпуск и поднимутся ли цены на путевки, гостиницы и самолеты?
Кому увеличат выплаты этим летом
До конца августа продлевается срок выплат повышенных пособий по безработице. Правительство выделит для этого 13,5 млрд рублей. Также предусматривается увеличение компенсаций за пропавшие отпуска и повышение выплат ряду сотрудников.
До конца лета продлены меры по поддержке врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. По этой программе врачи получают по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тысяч рублей.
Александра Стирмановаадвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль»
Зрители в защитных масках во вновь открывшейся опере Ла Скала в Милане, Италия | Источник: AP 2020
Как Европа восстанавливает экономику
Европа погасила волну пандемии коронавируса, сняла карантин и готовится открыть границы. Цель — вернуться к нормальной жизни и запустить заглохшую экономику, вторую по размерам в мире после американской. Стадия обвала завершена, деловая активность оживает, но экономисты и политики только начинают прикидывать, сколько потребуется времени и денег на выход из крупнейшего кризиса столетия.
Пандемия разрушила стереотипы о мигрантах
Трудовые мигранты в России сломали матрицу. В период пандемии, когда многие из них потеряли работу, были прогнозы, что они пойдут зарабатывать криминальным путем, но сводки МВД говорят об обратном, о снижении преступности в это время. Мигрантские сообщества сплотились, стали поддерживать друг друга и смогли пережить кризис даже лучше, чем местные. Такие выводы делают исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
По данным РАНХиГС, 40% мигрантов за последние месяцы остались без заработка. Для сравнения, среди работников россиян эта доля немногим больше 20%.
Что такое синдром «постковидного лета»
Летняя депрессия — редчайшее психическое расстройство. Избыток «солнечного» витамина D, буйство красок и активностей оживляет даже самых хмурых. Однако лето 2020 года особенное. Мы долго сидели на самоизоляции. Сейчас многие ограничения сняты, но настроение вернулось не у всех. Ученые зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса.
Доктор показала, как сделать маску безопаснее
Дантист из Канады Оливия Цуй поделилась простым лайфхаком, как сделать одноразовую маску из аптеки более безопасной. Как показала доктор, стандартная маска неплотно прилегает к лицу, так что для вирусов остается приличная «лазейка». И нужна всего пара рук и минутка манипуляций, чтобы от нее избавиться.
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