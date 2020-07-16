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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Призрачный» аул в Дагестане показали с воздуха (видео)

Здесь сохранились башни, руины и подземные ходы.

Дагестанский аул Кахиб с высоты птичьего полета напоминает сказочные руины. Это уникальное место было заселено еще до нашей эры, но теперь превратилось в деревню-призрак.

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В середине 50-х годов прошлого века обитатели труднодоступного аула начали перебираться на противоположную сторону реки в Новый Кахиб. К середине 70-х поселение покинули последние жители. Здесь остались только полуразрушенные постройки и башни. Исследователи считают, что под постройками частично сохранилась система потайных ходов.

Сейчас местность Кахиб является популярным местом среди туристов, которых сюда регулярно приводят местные экскурсоводы.

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Анна Лысенко

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