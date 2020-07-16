14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Призрачный» аул в Дагестане показали с воздуха (видео)
Здесь сохранились башни, руины и подземные ходы.
Дагестанский аул Кахиб с высоты птичьего полета напоминает сказочные руины. Это уникальное место было заселено еще до нашей эры, но теперь превратилось в
В середине 50-х годов прошлого века обитатели труднодоступного аула начали перебираться на противоположную сторону реки в Новый Кахиб. К середине 70-х поселение покинули последние жители. Здесь остались только полуразрушенные постройки и башни. Исследователи считают, что под постройками частично сохранилась система потайных ходов.
Сейчас местность Кахиб является популярным местом среди туристов, которых сюда регулярно приводят местные экскурсоводы.
Анна Лысенко