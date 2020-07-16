Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец стал миллионером благодаря ошибке кассира

Она продала ему «не тот» лотерейный билет.

Житель американского города Истпойнт, пожелавший остаться неизвестным, в середине июля совершенно случайно стал миллионером. Мужчина ради забавы регулярно покупает дешевые лотерейные скретч-карты, но суммы выигрыша всегда были минимальны.

В этот раз американец решил тоже купить дешевый билет на заправочной станции, но вместо 7-долларовой лотереи кассир пробила карточку за 20 долларов, пишет ABCNews. Опомнившись, женщина предложила обменять билет, но мужчина все же решил его оставить, и не зря. Приехав домой и стерев защитный слой с карточки, американец узнал, что выиграл 2 миллиона долларов.

Он уже связался с организаторами лотереи и в ближайшее время планирует получить эту крупную сумму на руки. На выигранные деньги мужчина хочет купить новый дом, а на оставшиеся средства безбедно жить.

Екатерина Гура

Читайте также
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
В Крыму закончились места для отдыхающих
Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Когда и как банк заблокирует вашу карту: новые правила
МИД Польши отреагировал на розыгрыш Дуды пранкерами из России
Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Hi-Tech
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в кафе Это опасно
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 179
Голубой, чёрный, или зелёный? 171
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь