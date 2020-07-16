Американец стал миллионером благодаря ошибке кассира

Житель американского города Истпойнт, пожелавший остаться неизвестным, в середине июля совершенно случайно стал миллионером. Мужчина ради забавы регулярно покупает дешевые лотерейные скретч-карты, но суммы выигрыша всегда были минимальны.
В этот раз американец решил тоже купить дешевый билет на заправочной станции, но вместо 7-долларовой лотереи кассир пробила карточку за 20 долларов, пишет ABCNews. Опомнившись, женщина предложила обменять билет, но мужчина все же решил его оставить, и не зря. Приехав домой и стерев защитный слой с карточки, американец узнал, что выиграл 2 миллиона долларов.
Он уже связался с организаторами лотереи и в ближайшее время планирует получить эту крупную сумму на руки. На выигранные деньги мужчина хочет купить новый дом, а на оставшиеся средства безбедно жить.