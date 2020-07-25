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День в истории: 25 июля
Ядерные испытания на Бикини, рождение первого человека «из пробирки», первый выход
Будущий король Франции был крещен по обряду католической церкви. Но его мать Жанна д’Альбре воспитала мальчика в духе кальвинизма. Женитьба Генриха на Маргарите Валуа была задумана с целью примирить католиков и протестантов Франции, однако оказалась ловушкой Екатерины Медичи. Спустя всего несколько дней после венчания началось массовое убийство гугенотов католиками, известное как Варфоломеевская ночь. Через 21 год, 25 июля 1593 года, в базилике
Английский изобретатель Джордж Стефенсон приобрел всемирную славу благодаря изобретенному им паровозу. Он считается одним из «отцов» железных дорог. В 1814 году Стефенсон на участке пути с подъемом в 0,3% испытал один из первых в мире паровозов под названием «Блюхер». Паровоз провел состав из восьми груженых повозок общим весом около 30 тонн со скоростью до 6,4 км/ч. Вскоре Стефенсон создал новый паровоз «Киллингворт», который стал мощнее «Блюхера».
Мария встретила Пьера в начале 1894 года в доме польских эмигрантов Ковальских. Их познакомили с надеждой, что Пьер сможет предоставить талантливой молодой исследовательнице возможность поработать в своей лаборатории. Пьер к тому времени уже провел важные исследования по физике кристаллов и другие. Он выделил девушке небольшой уголок в своей лаборатории. Прошло
Первое предложение Пьера Мария отвергла — она подумывала вернуться из Парижа в Варшаву. Но в Польше женщину не хотели брать на научную работу, и Кюри вынужденно вернулась во Францию. Пьер и Мария поженились без венчания 25 июля 1895 года. Молодые отказались и от колец, а вместо свадебного платья Склодовская надела
На атоллах Бикини и Эниветок Соединенные Штаты произвели 67 ядерных испытаний за 12 лет. В июле 1946 года США использовали атолл для двух испытаний, в рамках операции «Перекрестки». 1 июля бомбу сбросили в лагуне атолла на 73 военных корабля устаревших типов. 25 июля там же был осуществлён подводный взрыв атомной установки.
25 июля 1978 года в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения. Девочку назвали Луиз Браун. Мать Луизы, Лесли, не могла забеременеть в течение 9 лет. Ей удалось стать матерью с помощью ЭКО. Это сделало её первой женщиной в мире, родившей в результате этой процедуры. Позже у Луиз родилась сестра, тоже зачатая в результате ЭКО. У самой Луиз двое детей, они зачаты естественно.
25 июля 1984 года советский космонавт Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Она стала второй в мире