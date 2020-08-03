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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 55 кг без тренажерного зала и диет

Теперь она делится своими секретами с подписчиками в соцсетях

27-летняя Кия Твиссельман из американского города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, на своем примере доказывает, что потерять вес можно без строгих диет и изматывающих тренировок.

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Всего пару лет назад Кия весила около 130 килограммов. Она перепробовала множество диет, но похудеть так и не смогла.

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В 2018 году она прочла книгу американского мотивационного спикера и блогера Рэйчел Холлис, которая рассказывала о полезных привычках, которые влияют на эмоциональное и физическое состояние. Книга настолько вдохновила Кию, что она решила попробовать следовать плану Холлис: просыпаться на час раньше, двигаться 30 минут в день, пить много воды и перейти на интуитивное питание.

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Всего за 3 месяца Кия похудела на 11 килограммов без ограничений в еде, диет и тренировок в спортзале. Это ее настолько мотивировало, что девушка поставила себе цель похудеть на 50 килограммов. Следуя простым советам из книги, за полтора года Твиссельман похудела на 55 килограммов.

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Сейчас она занимается йогой и бегом, потому что это приносит ей удовольствие. Кроме того, Кия ведет свой блог и выступает в качестве мотивационного спикера.

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Екатерина Гура

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