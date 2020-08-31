Испанские власти заплатят мужчине, нашедшему у себя дома барельеф XIV века

Житель испанского города Убеда по имени Хуан Франсиско Леон Катена выиграл суд против властей региона Андалусия, которые отказывались выплачивать ему компенсацию за найденный барельеф эпохи Возрождения.
История началась еще четыре года назад, когда Хуан делал ремонт в своем доме. Он решил снести одну стену, за которой обнаружил лепнину. О необычной находке испанец сразу же сообщил городской администрации.
Оказалось, что за стеной обычного дома скрывался фасад больницы Святого Георгия, которая была построена еще в XIV веке. Эксперты установили, что барельеф создал известный архитектор Андрес де Вандельвир, который внес весомый вклад в развитие и обустройство городов Убеда и Баэса. Фасад, обнаруженный в доме Хуана, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ремонтные работы пришлось остановить.
По испанским законам, за обнаружение такого артефакта Хуану полагалась денежная премия в размере 50 процентов от суммы, в которую будет оценен барельеф. Кроме того, ему должны были заплатить и некоторую компенсацию за неудобства с переустройством дома.
Однако власти региона отказались выплачивать мужчине деньги, а потому он был вынужден обратиться в суд. Спустя четыре года, в конце августа 2020-го, Высокий суд Андалусии обязал чиновников провести оценку стоимости барельефа и выплатить Хуану положенную сумму, пишет издание Ideal.