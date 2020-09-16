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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь разбудил спящего у бассейна американца (видео)

Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Мэтт Бетт из Флориды стал участником очень необычной истории, которая произошла прямо у него дома. Решив немного отдохнуть, американец задремал возле бассейна у себя во дворе.

В это время к нему в гости заглянул медведь-подросток, который активно начал исследовать территорию. В какой-то момент он даже попил воды из бассейна, а затем внезапно увидел спящего человека. Любопытство взяло вверх над страхом, и медведь пошел знакомиться со спящим Мэттом. Сначала он понюхал его, а затем потрогал лапой, отчего последний проснулся.

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От неожиданности медведь спрятался за ближайший куст, а мужчина схватил со стола телефон и принялся снимать косолапого. Любопытно, что спустя пару минут медведь предпринял еще одну попытку познакомиться поближе, но в итоге все-таки передумал и покинул двор, пишет Unilad.

Екатерина Гура

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