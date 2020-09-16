12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь разбудил спящего у бассейна американца (видео)
Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Мэтт Бетт из Флориды стал участником очень необычной истории, которая произошла прямо у него дома. Решив немного отдохнуть, американец задремал возле бассейна у себя во дворе.
В это время к нему в гости заглянул
От неожиданности медведь спрятался за ближайший куст, а мужчина схватил со стола телефон и принялся снимать косолапого. Любопытно, что спустя пару минут медведь предпринял еще одну попытку познакомиться поближе, но в итоге
Екатерина Гура