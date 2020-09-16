Life on #venus pic.twitter.com/KC8b4hIOTi— Ingenious Captain⚓????? (@CapitaineJan) September 14, 2020
14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей шутят о жизни на Венере
2020-й год становится все интереснее.
В середине сентября международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Грив объявила сенсационную новость. Ученые обнаружили в облаках Венеры редкое химическое соединение — фосфин. Это ядовитый газ, который может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. Это открытие, по словам специалистов, может свидетельствовать о наличие жизни на Венере.
Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такой новости и принялись шутить на тему непредсказуемости 2020-го года, который все еще способен удивить. Некоторые также вспомнили «пророчества» об атаке инопланетян, которой должен закончится этот «плохой» год.
Но пока иностранные пользователи делали мемы с Марсом, Илоном Маском и апокалиптическими картинками, масла в огонь подлил Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который, комментируя новость о возможной внеземной жизни, назвал Венеру «русской планетой». Россияне отреагировали на эти слова особенно бурно.
Екатерина Гура