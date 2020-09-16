Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
11Не пропустите золотую осень!
14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей шутят о жизни на Венере

2020-й год становится все интереснее.

В середине сентября международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Грив объявила сенсационную новость. Ученые обнаружили в облаках Венеры редкое химическое соединение — фосфин. Это ядовитый газ, который может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. Это открытие, по словам специалистов, может свидетельствовать о наличие жизни на Венере.

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такой новости и принялись шутить на тему непредсказуемости 2020-го года, который все еще способен удивить. Некоторые также вспомнили «пророчества» об атаке инопланетян, которой должен закончится этот «плохой» год.

Ученые: возможно, мы нашли признаки жизни на Венере Тем временем в SpaceX:
Все: 2020: И СЕЙЧАС! Все: Не надо. 2020: ПОЖАЛУЙСТА, ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ Все: О боже! 2020: ОБЛАЧНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ.
Извините, инопланетяне, у нас слишком много главных новостей за год. Пожалуйста, попробуйте еще раз в 2021 году.
Только что узнал об инопланетянах на Венере, и я больше не шучу с 2020 годом
Итак, жизнь на Венере, да?

Но пока иностранные пользователи делали мемы с Марсом, Илоном Маском и апокалиптическими картинками, масла в огонь подлил Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который, комментируя новость о возможной внеземной жизни, назвал Венеру «русской планетой». Россияне отреагировали на эти слова особенно бурно.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»
Андрес Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
Канье Уэст объявил себя Моисеем и опубликовал фото Путина
СМИ: Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян
Hi-Tech
Инноваций нет, но вы это купите. Появление Apple Watch SE и iPad Air — олицетворение новой эпохи В чем причина?
Авто
Что поменялось в Kia Rio? Тест обновленного седана Бестселлер российского рынка получил более агрессивную внешность и ряд новых опций
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
По заявкам слушателей, Венецианский кинофестиваль 204
Молись и кайся! Угадайка инквизиторская. 201
Идеальное детство или Норман Роквелл и детские истории 197
Поспорили с мужем. 195
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь