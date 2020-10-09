00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 октября
Создание Йельского университета, первая перепись населения в современной России и другие памятные события, происходившие в разные годы 9 октября.
Ежегодно 9 октября, в день создания Всемирного почтового союза, отмечается Всемирный день почты. Союз был основан в 1874 году, а праздник появился лишь в 1969. Он входит в систему всемирных и международных дней ООН и призван способствовать популяризации и развитию почтового обслуживания в мире. Также этот день выпадает на Неделю письма, в течение которой проводятся различные праздничные мероприятия, посвященные почте и ее работникам.
В этом году на 9 октября выпадает также и такой необычный праздник, как Всемирный день яйца. Обычно он отмечается в разных странах мира во вторую пятницу октября. Учредила его Международная яичная комиссия в Вене еще в 1996 году. На эту идею откликнулись многие страны.
Часто энтузиасты праздника проводят в этот день различные мероприятия, так или иначе связанные с этим продуктом: лекции и семинары на тему правильного употребления яиц и их пользы, конкурсы на лучший рецепт из яиц, флешмобы и акции. Нередко устраивают и шуточные соревнования по бросанию яиц. Спонсируют праздник, как правило, производители яичной продукции.
9 октября 1701 года был издан указ о создании Йельского университета. В его основу легли традиции и принципы обучения в средневековых европейских университетах и академиях Древних Рима и Греции. Такое образование было направлено на интенсивное развитие общей интеллектуальной компетентности, добродетели и достоинств характера учащегося. Также основатели Йеля хотели создать
Йельский университет входит в «Лигу плюща» — сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку».
В этот день в 1829 году началось первое восхождение на наиболее высокую западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России. Высота подъема составляла более пяти тысяч метров.
Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России. Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входили переводчик и проводник, будущий основоположник новой армянской литературы Хачатур Абовян, двое солдат 41-го егерского полка, а также двое крестьян из села Аргури.
18 лет назад прошла первая перепись населения в современной России. Кроме того, она впервые проходила не по решению правительства, а на основании подписанного президентом страны Федерального закона «О Всероссийской переписи населения». Это первый в истории России законодательный акт, определяющий цели, задачи и порядок проведения переписей.
В отличие от прежних переписей, когда учету подлежало и наличное и постоянное население, в переписи населения 2002 года учитывалось только постоянное население, как это принято в большинстве стран мира. Учитывали граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также находившихся на дату переписи на территории страны, но постоянно проживающие в других государствах.
Всероссийская перепись населения проходила с 9 по 16 октября 2002 года. Согласно полученным данным, население России составило 145 миллионов 167 тысяч человек.