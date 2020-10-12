19:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Тулы создает невероятные портреты из ниток и гвоздей (фото)
Рабочие материалы исчисляются килограммами и километрами.
27-летний Константин Хланта из Тулы прославился благодаря своим удивительным работам. Он создает портреты с помощью гвоздей и ниток.
Такая техника называется
Сначала художник рисует на картине эскиз человека, затем по линиям вбивает гвозди, чтобы создать контур, а дальше начинает работать с нитью. На одну картину у него может уходить до нескольких килограммов гвоздей и до пары километров нитей.
На данный момент Константин создал уже более 20 картин, некоторые из которых были проданы за границу, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура