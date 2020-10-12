Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
19:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Тулы создает невероятные портреты из ниток и гвоздей (фото)

Рабочие материалы исчисляются килограммами и километрами.

27-летний Константин Хланта из Тулы прославился благодаря своим удивительным работам. Он создает портреты с помощью гвоздей и ниток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Владимир Высоцкий

Такая техника называется стринг-арт и требует большой концентрации и внимательности. По словам Константина, некоторые художники, работающие в этой технике, часто используют схемы, показывающие, от какого гвоздя и к какому вести нить. Но он сам этим не пользуется, рисуя нитками, как обычным карандашом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лана Дель Рей

Сначала художник рисует на картине эскиз человека, затем по линиям вбивает гвозди, чтобы создать контур, а дальше начинает работать с нитью. На одну картину у него может уходить до нескольких килограммов гвоздей и до пары километров нитей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Курт Кобейн

На данный момент Константин создал уже более 20 картин, некоторые из которых были проданы за границу, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.
Адель
Во время загрузки произошла ошибка.
Процесс создания портрета Аврил Лавин
Во время загрузки произошла ошибка.
Хит Леджер в образе Джокера

Екатерина Гура

Читайте также
МВД Белоруссии пригрозило протестующим боевым оружием
СК возбудил дело по факту убийства в Нижегородской области
В регионах России изменили правила прохождения КТ
В Европе вводят новые ограничения из-за пандемии
Уникальную 2000-летнюю монету продадут на аукционе за $6,5 млн
Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента
Стартовал финал чемпионата творческих компетенций ArtMasters
Авто
Тест нового Kia Sorento – что поменяли в большом кроссовере? Один из бестселлеров в своём сегменте сильно изменился снаружи и внутри
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Отравление Навального: назван виновный
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Отцы и дети.Точнее,матери и дочери. 334
Долги 167
Help!!! Нужна помощь креативных людей или людей с фантазией 123
«Быть или не быть» 85
Новости партнеров
"ЕР" вводит льготы. Этот законопроект выгоден для многодетных водителей
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки пенсионеров
Пандемию учтут. "Единая Россия" рассказала о проекте бюджета до 2023-го
"Единая Россия" и родители проверили качество питания в школах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь