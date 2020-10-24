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День в истории: 24 октября
Первый футбольный матч в России, день рождения Аркадия Райкина, катастрофа на Байконуре и другие памятные события этого дня.
Международная неправительственная организация «Ротари Интернешнл» предложила отмечать этот день ежегодно, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме заболеваемости полиомиелитом.
Благодаря вакцинации число случаев заболевания диким полиовирусом в мире уменьшилось с 1988 года более чем на 99%, но болезнь все еще не искоренена. Пока в мире остается хоть один инфицированный ребенок, риску заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех странах.
Эксперты напоминают, что полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич.
24 октября 1897 года в
ВОФ выиграли со счётом 6:0. В команде победителей играли главным образом опытные футболисты из Великобритании.
24 октября 1911 года родился Аркадий Райкин, актер театра, эстрады и кино, театральный режиссер, конферансье, сатирик, народный артист СССР. Актера называли русским Чарли Чаплином, чародеем пантомимы и мастером сценического перевоплощения, а темы его сатирических моноспектаклей актуальны и сегодня.
Райкин родился в Риге в еврейской семье. Его отец был портовым брокером строительного леса, а мать — акушеркой. Мальчик увлекся театром в школе и начал заниматься в драмкружке. В Ленинградский техникум сценических искусств Райкин подал документы вопреки желанию родителей. Первые эстрадные номера артиста были поставлены в
24 октября 1929 года началось обвальное падение цен акций в США. День назвали Черным четвергом, за ним последовала Черная пятница.
Краху предшествовал спекулятивный бум 1920-х годов: миллионы американцев инвестировали свои средства в акции, в том числе в кредит. Это привело к образованию экономического пузыря, который в конце концов лопнул.
24 октября 1939 года в США поступили в продажу первые в мире нейлоновые чулки. Их выпустила химическая компания DuPont в штате Делавэр. В первый день продаж было выкуплено 4 миллиона пар. Нейлоновые чулки были дешевыми, прочными и прозрачными по сравнению с аналогами из хлопка или шелка.
Во Время Второй мировой войны DuPont переоборудовала свои заводы для производства парашютов и веревок. Женщины остались без модных чулок и даже стали рисовать карандашом для бровей прямые линии на ногах, имитирующие чулочные швы. После окончания войны компания вернулась к чулкам, но не успевала удовлетворить спрос, что привело к «нейлоновым бунтам».
24 октября 1960 года на стартовой площадке полигона Байконур взорвалась опытная межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. За 30 минут до запланированного пуска произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Разрушились баки первой ступени, загорелись и взорвались компоненты ракетного топлива.
При взрыве погиб первый Главнокомандующий Ракетными войсками СССР Митрофан Неделин. По свидетельству очевидцев, температура горения была столь высока, что от маршала остался только темный след на асфальте возле ракеты. Были найдены оплавившаяся Золотая звезда Героя Советского Союза, один его погон и наручные часы. Неделин мог бы избежать гибели, если бы воспользовался специальным укрытием, а не сидел на стуле возле ракеты при подготовке к запуску.
Инцидент долгое время был засекречен. Первые упоминания о катастрофе в советских СМИ появились только в 1989 году.