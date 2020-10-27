Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
11Столетие Джанни Родари
18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский художник рисует на домах гигантскую посуду (фото)

Традиции и история оживают в новом исполнении

6
фотографий
6
фотографий

Уличный художник из Испании Маноло Меса создает огромные муралы с керамической посудой из прошлого.

На стенах домов и на заборах он рисует традиционные чайники, блюдца, чашки и кувшины, которые можно было встретить в детстве дома у бабушек с дедушками.

Для создания этой серии работ Меса детально изучил историю ныне заброшенной гончарной фабрики в Сан-Клаудио, а также собрал коллекцию из настоящей керамики и фотографий, которые ему присылали со всей Испании.

Екатерина Гура

Читайте также
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
Два человека погибли в стычке бойцов СОБРа и ОМОНа в Чечне
Путин продлил автоматическое начисление детских выплат
Мир Хабиба. Как в Дагестане выглядит культ Нурмагомедова (фото)
Забытый на дороге пес вернулся домой через 26 дней
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 1139
Как избавиться от проблемы? 223
По поводу толерантности. 198
Осень суббота 183
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Делом Ефремова займется Кремль
Дети
Сорвавший с врача маску новорожденный произвел фурор в сети Фото доктора с малышом стало вирусно популярным
Леди
У 19-летней внучки Софии Ротару новый роман Девушка рассекретила очередного бойфренда
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь