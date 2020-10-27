18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский художник рисует на домах гигантскую посуду (фото)
Традиции и история оживают в новом исполнении
Уличный художник из Испании Маноло Меса создает огромные муралы с керамической посудой из прошлого.
На стенах домов и на заборах он рисует традиционные чайники, блюдца, чашки и кувшины, которые можно было встретить в детстве дома у бабушек с дедушками.
Для создания этой серии работ Меса детально изучил историю ныне заброшенной гончарной фабрики в
Екатерина Гура