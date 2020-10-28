12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти итальянской коммуны предлагают переехать к ним за 20 тысяч евро
Желающим они выделят жилье за символическую плату и деньги на развитие бизнеса
В Италии продолжают заселять опустевшие деревни, привлекая туда новых людей деньгами и возможностями. На этот раз свою программу развития представили чиновники итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенной в регионе Абруццо в центре страны.
Сейчас в коммуне живет 115 человек, из которых 41 человек — старше 65 лет, а 13 — моложе 20 лет. Чтобы вернуть город к жизни, местные власти придумали специальную программу по переселению и развитию. Всем, кто переедет в Санто-Стефано-ди-Сессанио, предоставят подходящее жилье за символическую плату. Кроме того, новым жителям власти предлагают грант в размере 20 тысяч евро на открытие собственного бизнеса и по 8 тысяч евро в год в течение первых трех лет на его развитие и поддержку.
Открытие собственного бизнеса в коммуне — одно из основных требований. Среди приоритетных направлений указаны туризм, фармация, строительство и реконструкция, а также фермерство (развитие местных продуктов питания). Что касается других требований, то кандидаты на переезд должны быть резидентами стран ЕС или иметь долгосрочный вид на жительство в одной из стран Евросоюза, не иметь судимостей и быть в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, все приехавшие должны прожить в коммуне минимум пять лет.
Екатерина Гура