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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

После полета «в никуда» австралийцам предложили полететь «кое-куда»

Необычная экскурсия от местной авиакомпании.

Из-за коронавируса австралийцы лишены возможности путешествовать по миру. Авиакомпаниям тоже приходится несладко из-за простоев. Поэтому австралийская авиакомпания Qantas предложила соскучившимся по путешествиям жителям Сиднея полететь «кое-куда».

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Эта необычная акция пришла в голову руководству компании после невероятного успеха предыдущей инициативы, которую назвали полетом «в никуда», сообщает CNN. Билеты на него были раскуплены за полчаса.

В прошлый раз авиапассажиры около 7 часов кружили над страной на необычайно низкой высоте. Так они могли наслаждаться невероятными пейзажами Австралии с высоты птичьего полета. После воздушной экскурсии самолет вернулся в аэропорт отбытия.

Новая программа будет более насыщенной, говорят в авиакомпании. Самолет тоже будет лететь необычайно низко, чтобы пассажиры могли наслаждаться пейзажами. Но в этот раз он совершит посадку неподалеку от знаменитой скалы Улуру, начавшей формироваться еще 550 миллионов лет назад.

Улуру

Прибыв в пустыню, пассажиры остановятся в престижном отеле, посмотрят ночную выставку «Поле света», съедят праздничный ужин из трех блюд, а затем послушают рассказы членов общин коренных народов об истории племен и их традициях.

Выставка «Поле света»

Несмотря на насыщенный вечер, туристам придется проснуться рано, чтобы встретить рассвет над Улуру. После этого они позавтракают и улетят обратно в Сидней.

«Полет кое-куда» запланирован на 5−6 декабря.

Анна Лысенко

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