18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят знаменитые постройки с высоты птичьего полета (фото)
Известные достопримечательности с необычного ракурса
Многие туристические достопримечательности в мире представляют собой очень масштабные и величественные сооружения, однако все мы привыкли видеть их только с определенного ракурса. Специалисты портала Budget Direct решили это исправить и показали, как выглядят знаменитые здания и монументы с высоты птичьего полета.
Для своего проекта они взяли несколько известных достопримечательностей: Эйфелеву башню, Сиднейскую оперу, статую Свободы, Колизей, небоскреб
Екатерина Гура