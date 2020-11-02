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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят знаменитые постройки с высоты птичьего полета (фото)

Известные достопримечательности с необычного ракурса

6
фотографий
6
фотографий

Многие туристические достопримечательности в мире представляют собой очень масштабные и величественные сооружения, однако все мы привыкли видеть их только с определенного ракурса. Специалисты портала Budget Direct решили это исправить и показали, как выглядят знаменитые здания и монументы с высоты птичьего полета.

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Для своего проекта они взяли несколько известных достопримечательностей: Эйфелеву башню, Сиднейскую оперу, статую Свободы, Колизей, небоскреб Мэри-Экс и пагоду Шведагон.

Екатерина Гура

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