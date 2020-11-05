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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Корее отметили день рождения панды (видео)

Малышка родилась в зоопарке 100 дней назад

В зоопарке Южной Кореи устроили празднование в честь 100-дневного юбилея маленькой панды, чье появление на свет оказалось первым в истории страны.

К празднованию малышка уже получила имя Фу Бао, что в переводе означает «сокровище, приносящее счастье». Имя выбирали с помощью онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 50 тысяч человек.

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Сейчас маленькая панда уже достаточно подросла и весит около шести килограммов. Во время празднования ее впервые вывели в открытый вольер и показали многочисленным посетителям.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, медвежонок появился на свет в июле от родителей, которых Южная Корея взяла в аренду у Китая по специальной программе. Согласно правилам, взрослые панды, а также их потомство должны будут вернуться на родину через несколько лет. Предполагается, что Фу Бао может уехать в Китай уже через 3−4 года.

Екатерина Гура

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