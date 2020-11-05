15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Корее отметили день рождения панды (видео)
Малышка родилась в зоопарке 100 дней назад
В зоопарке Южной Кореи устроили празднование в честь 100-дневного юбилея маленькой панды, чье появление на свет оказалось первым в истории страны.
К празднованию малышка уже получила имя Фу Бао, что в переводе означает «сокровище, приносящее счастье». Имя выбирали с помощью
Сейчас маленькая панда уже достаточно подросла и весит около шести килограммов. Во время празднования ее впервые вывели в открытый вольер и показали многочисленным посетителям.
Как сообщили в
Екатерина Гура