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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что древние «кальмары-скрепки» жили по 200 лет

Специалисты подсчитали «кольца» на их панцире

Команда ученых из Университета Сиракьюса детально исследовала панцирь древнего моллюска Diplomoceras maximum, который был похож на кальмара и жил на Земле около 68 миллионов лет назад.

Известно, что эти существа относятся к ныне вымершей группе головоногих моллюсков со щупальцами и имели необычный панцирь, напоминавший по форме скрепку.

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Именно этот панцирь долгое время не давал специалистам покоя, а потому они решили провести его химический анализ. Образцы, собранные по всей длине раковины с интервалом в 50 сантиметров, показали повторяющиеся маркировки, появившиеся в результате реакции с метаном со дна моря, выбросы которого происходили ежегодно. Таким образом, внутри панциря моллюска появлялись «кольца», количество которых соответствовало количеству ежегодных химических реакций. Посчитав все кольца, ученые определили, что хозяин раковины жил почти 200 лет.

Исследователи отмечают, что, хоть современные моллюски могут жить в два раза дольше Diplomoceras maximum, его прямые потомки, в том числе осьминоги и гигантские кальмары, могут прожить не более пяти лет. По словам ученых, своим долгожительством «кальмары-скрепки» обязаны холодному климату Антарктиды, рядом с которой они обитали, и, как следствие, очень медленному метаболизму, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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