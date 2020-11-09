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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикая рысь отдохнула на подоконнике у жителя Забайкалья (видео)

Человек за стеклом ее ничуть не смутил

Владимир Карпов из поселка Угдан в Читинском районе Забайкальского края в начале ноября встретил на своем подоконнике неожиданного гостя. Выглянув утром в окно, он увидел дикую рысь, которая мирно дремала.

На появление человека рысь никак не отреагировала и продолжила отдыхать. Владимир снял хищника на камеру и отметил, что теперь ему страшно выходить из дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже он добавил, что позвонил в МЧС, чтобы животным занялись специалисты: либо вывезли рысь обратно в лес, либо оказали медицинскую помощь, если с ней что-то не в порядке.

Автор ролика отметил, что рысь оказалась подростком, а потому так смело пришла к людям. Хищник успел поесть из собачьей миски во дворе у соседей, а кто-то даже угостил его кусочком курицы. Дальнейшая судьба дикого зверя осталась загадкой.

Екатерина Гура

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