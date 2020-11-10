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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес из Калифорнии стал «профессиональным» серфером (видео)

Он участвует в соревнованиях и учит серфингу своего друга.

Лабрадор-ретривер Чарли из Калифорнии обожает серфинг.

Хозяин собаки Джефф Нибоер приучил пса к доске, еще когда тот был щенком. Серфингом в семье Джеффа занимаются все, так что «было вполне естественно принести малыша на пляж и все ему показать», рассказал мужчина изданию The Dodo.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джефф садил щенка на доску и понемногу толкал. С тех пор Чарли влюбился в волны и океан, а пляж стал его любимым местом.

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Дома Чарли — обычный пес, который любит спать на диване в гостиной. Но стоит ему оказаться на пляже и увидеть доску для серфа, он поднимает лай. Если хозяин немного замешкается, Чарли может сам утащить доску в воду.

По словам Джеффа и его жены, у пса «душа профессионального серфера». Сейчас Чарли участвует в соревнованиях по серфингу среди собак и нередко побеждает. Его победы помогают собрать помощь приютам для животных.

Сейчас у Чарли появился «младший брат» — еще один лабрадор-ретривер в семье. Старший пес уже начал учить младшего держаться на доске.

Анна Лысенко

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