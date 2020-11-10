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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии придумали роборуку для одиноких мужчин

Ее можно сжимать в своей руке во время прогулки.

Японские ученые из Университета Гифу решили помочь одиноким соотечественникам почувствовать себя увереннее и ощутить человеческое присутствие рядом.

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Для тех, кто слишком много работает и не имеет романтического партнера, специалисты разработали специальную роборуку, которая должна подарить мужчинам чувство комфорта и близости.

Свою разработку ученые назвали Osampo Kanojo, что буквально переводится с японского как «девушка для прогулки», пишет Vice.

Роборука с помощью специального ремня крепится в руке владельца и автоматически мягко сжимает его ладонь, так что можно не бояться потерять устройство.

Инженеры сделали свое изобретение максимально похожим на человеческую руку и по текстуре, и по запаху.

Кроме того, специальный материал, из которого оно сделано, сохраняет тепло и даже способен выделять жидкость через искусственные поры, имитируя потеющие ладони.

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Кроме того, в устройство встроена крошечная колонка, которая воспроизводит звуки шагов и дыхания, создавая полное ощущение присутствия рядом партнера.

Екатерина Гура

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