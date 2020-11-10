16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии придумали роборуку для одиноких мужчин
Ее можно сжимать в своей руке во время прогулки.
Японские ученые из Университета Гифу решили помочь одиноким соотечественникам почувствовать себя увереннее и ощутить человеческое присутствие рядом.
Для тех, кто слишком много работает и не имеет романтического партнера, специалисты разработали специальную роборуку, которая должна подарить мужчинам чувство комфорта и близости.
Свою разработку ученые назвали Osampo Kanojo, что буквально переводится с японского как «девушка для прогулки», пишет Vice.
Роборука с помощью специального ремня крепится в руке владельца и автоматически мягко сжимает его ладонь, так что можно не бояться потерять устройство.
Инженеры сделали свое изобретение максимально похожим на человеческую руку и по текстуре, и по запаху.
Кроме того, специальный материал, из которого оно сделано, сохраняет тепло и даже способен выделять жидкость через искусственные поры, имитируя потеющие ладони.
Кроме того, в устройство встроена крошечная колонка, которая воспроизводит звуки шагов и дыхания, создавая полное ощущение присутствия рядом партнера.
Екатерина Гура