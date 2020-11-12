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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец вернул себе кольцо, потерянное 40 лет назад

Его случайно нашли в парке с помощью металлодетектора.

Стивен Амброс из канадской провинции Квебек уже много лет увлекается поиском разных ценностей с помощью металлодетектора. В ноябре на территории парка Монреальского района Верден он обнаружил мужское серебряное кольцо средней школы Вердена.

На кольце были выгравированы инициалы CEW, а поскольку украшение находилось достаточно глубоко под землей, было понятно, что его потеряли очень давно.

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Амброс решил разыскать владельца кольца и написал пост на странице выпускников школы в соцсети. И очень быстро ему пришел ответ. Бывшие учащиеся заведения предположили, что драгоценность может принадлежать Курту Эдварду Уэйклингу (Curt Edward Wakeling), чье имя совпадало с инициалами на кольце, пишет Upi.

Оказалось, что свое выпускное кольцо Курт действительно потерял, причем 40 лет назад, практически сразу после окончания школы. Он вспомнил, что украшение соскользнуло с пальца, но где точно это произошло, не знал.

После того, как владелец кольца был найден, Амброс его навестил и лично передал свою находку.

Екатерина Гура

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