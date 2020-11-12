Канадец вернул себе кольцо, потерянное 40 лет назад

Стивен Амброс из канадской провинции Квебек уже много лет увлекается поиском разных ценностей с помощью металлодетектора. В ноябре на территории парка Монреальского района Верден он обнаружил мужское серебряное кольцо средней школы Вердена.
На кольце были выгравированы инициалы CEW, а поскольку украшение находилось достаточно глубоко под землей, было понятно, что его потеряли очень давно.
Амброс решил разыскать владельца кольца и написал пост на странице выпускников школы в соцсети. И очень быстро ему пришел ответ. Бывшие учащиеся заведения предположили, что драгоценность может принадлежать Курту Эдварду Уэйклингу (Curt Edward Wakeling), чье имя совпадало с инициалами на кольце, пишет Upi.
Оказалось, что свое выпускное кольцо Курт действительно потерял, причем 40 лет назад, практически сразу после окончания школы. Он вспомнил, что украшение соскользнуло с пальца, но где точно это произошло, не знал.
После того, как владелец кольца был найден, Амброс его навестил и лично передал свою находку.