14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень на скаку влетел в окно американской школы
Вовсе не странно для 2020 года, пошутили представители образовательного заведения.
Два учителя в американском штате Индиана перепугались не на шутку, когда в класс на полном скаку через окно влетел олень.
Животное разбило верхнюю часть окна одной из школ в городе
На место происшествия прибыли полиция и представители службы контроля диких животных. Они выбили нижнюю часть окна, чтобы животное смогло выбраться из помещения тем же путем. Примерно через полчаса олень решился на это и скрылся в лесу.
«Просто еще одно происшествие, — пошутила в комментарии
Анна Лысенко