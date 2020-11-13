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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олень на скаку влетел в окно американской школы

Вовсе не странно для 2020 года, пошутили представители образовательного заведения.

Два учителя в американском штате Индиана перепугались не на шутку, когда в класс на полном скаку через окно влетел олень.

Животное разбило верхнюю часть окна одной из школ в городе Форт-Уэйн. К счастью, детей в это время в помещении не было. Учителя тоже не пострадали.

На место происшествия прибыли полиция и представители службы контроля диких животных. Они выбили нижнюю часть окна, чтобы животное смогло выбраться из помещения тем же путем. Примерно через полчаса олень решился на это и скрылся в лесу.

«Просто еще одно происшествие, — пошутила в комментарии WPTA-TV представитель школы Криста Стокман. — Думаю, все решили: “Это же 2020-й, так почему бы такому не произойти?”».

Анна Лысенко

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