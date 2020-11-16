19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гоночного голубя из Бельгии продали на аукционе за $1,9 миллиона
Это самый дорогой голубь в мире
Неожиданным результатом закончились двухнедельные
Нью Ким на гонках в 2018 году была признана лучшей молодой гоночной птицей в Бельгии. Ее вместе с более чем 400 другими птицами выставил на торги нынешний владелец — 76-летний заводчик голубей Курт Ван де Ваувер.
Любопытно, что главная борьба за птицу развернулась в последние полчаса аукциона между Super Duper и другим китайским пользователем с ником Hitman.
В итоге Нью Ким стала самым дорогим голубем в мире, и этот факт удивил даже генерального директора аукционного дома. Он рассказал, что обычно за такие большие деньги покупают не самок, а самцов, так как они дают больше потомства. Предыдущий рекорд по стоимости принадлежал голубю по кличке Армандо, которого продали в 2019 году за 1,4 миллиона долларов.
Екатерина Гура