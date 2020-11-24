18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский художник украшает городские улицы смешными рисунками
Он «оживляет» мусорные баки и пугает голубей нарисованными птицами.
Уличный художник из Леона, работающий под псевдонимом Cal, уже несколько лет занимается «арт-вандализмом». Он не рисует большие муралы, а оставляет на городских улицах крошечные рисунки, которые помогают предметам оживать.
Все свои работы он встраивает в окружающий мир, и благодаря такому взаимодействию, эффект от рисунков получается очень впечатляющим.
Несмотря на то, что своими работами Cal «портит» дорожные знаки, трансформаторные будки, мусорные баки, водосточные трубы и прочие привычные объекты, ни городские власти, ни местные жители не выступают против его искусства, и считают его местной достопримечательностью.
Екатерина Гура