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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Грабители банка в Бразилии разбросали деньги по городу (видео)

Местные жители, собиравшие купюры, сильно усложнили погоню полицейским.

Первого декабря в бразильском городке Крисиума произошло очень необычное и дерзкое ограбление банка. По информации местных СМИ, под утро в город на десяти машинах приехали около 30 преступников. Часть из них заблокировала отделение полиции, а другие в это время грабили хранилище Banco do Brasil.

Скрываясь от преследования, преступники взяли несколько заложников, которых усадили на проезжую часть. Кроме того, грабители раскидали часть денег, и местные жители, которые бросились собирать купюры, сильно осложнили погоню.

Чуть позже полицейские нашли машины преступников в кукурузном поле недалеко от города, но поймать их самих пока не получилось.

Местные СМИ сообщают, что во время налета были ранены два человека. Полиция также задержала четырех человек, которые собрали с дороги около 810 тысяч реалов (около 11 миллионов рублей).

Екатерина Гура

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