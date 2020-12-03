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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ЮАР 20 человек одновременно сорвали джекпот в лотерее

Выигрышная комбинация оказалась очень необычной

В ЮАР прошла национальная лотерея с джекпотом в почти 114 млн южноафриканских рэндов (около 7,4 млн долларов или 550 млн рублей).

Согласно ее правилам, участники выбирают пять основных чисел от 1 до 50, а также одну дополнительную цифру от 1 до 20. Как отмечает BBC News, шансы сорвать джекпот в такой лотерее не очень большие — всего 1 к 42 375 200. Однако в этот раз произошло нечто необычное, и выигрышную комбинацию выбрали сразу 20 человек. Они разделили между собой джекпот, что составило 5,7 млн рэндов (370 тысяч долларов или 27 млн рублей) на каждого.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам организаторов, они не удивились такому количеству победителей, ведь сыгравшая комбинация чисел оказалась довольно необычной, но крайне популярной. Дело в том, что в лотерее выпали все цифры от 5 до 10: сначала сыграли 8, 5, 9, 7, 6, а затем контрольное число «PowerBall» — 10.

Организаторы лотереи поздравили в соцсетях «20 новых мультимиллионеров» с победой в розыгрыше и отметили, что выигрышная комбинация хоть и необычна, но отнюдь не невозможна.

Однако пользователи соцсетей заподозрили неладное и стали обвинять организаторов в фальсификациях. Национальная комиссия по лотереям ЮАР отреагировала на заявления и пообещала провести проверку.

Кстати, в 2003 году в ЮАР джекпот национальной лотереи разделили между собой сразу 33 человека.

Екатерина Гура

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