Обрушение телескопа «Аресибо» попало на видео

Астрономическая обсерватория «Аресибо» в Пуэрто-Рико опубликовала видео с последними моментами жизни легендарного радиотелескопа.
Кадры были сняты беспилотниками, выполнявшими плановую инспекцию. На них видно, как лопаются тросы, поддерживающие платформу обсерватории, и облучатель антенны падает вниз.
«Аресибо» находилась в аварийном состоянии. В августе лопнул один из вспомогательных тросов телескопа, а в ноябре — один из основных. В обсерватории готовились к демонтажу, но телескоп рухнул сам без посторонней помощи.
«Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов, построенный в естественной карстовой воронке в 1960-х. Его использовали для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы, радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы, поиска инопланетной жизни. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.