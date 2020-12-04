Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 декабряДень информатики, день заказов подарков и написания писем Деду Морозу, выпуск первого массового советского автомобиля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
10Прощание с Арменом Джигарханяном
10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обрушение телескопа «Аресибо» попало на видео

В ролике показан момент, когда лопнул трос и гигантская конструкция обрушилась.

Астрономическая обсерватория «Аресибо» в Пуэрто-Рико опубликовала видео с последними моментами жизни легендарного радиотелескопа.

Кадры были сняты беспилотниками, выполнявшими плановую инспекцию. На них видно, как лопаются тросы, поддерживающие платформу обсерватории, и облучатель антенны падает вниз.

Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

«Аресибо» находилась в аварийном состоянии. В августе лопнул один из вспомогательных тросов телескопа, а в ноябре — один из основных. В обсерватории готовились к демонтажу, но телескоп рухнул сам без посторонней помощи.

«Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов, построенный в естественной карстовой воронке в 1960-х. Его использовали для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы, радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы, поиска инопланетной жизни. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.

Анна Лысенко

Банки предложили давать до 20 лет тюрьмы за кражу данных
Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Палата представителей США приняла резолюцию против Пригожина
Байден высказался за всесторонний подход к отношениям с Россией
Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпола
СМИ: в Италии мужчина после ссоры с женой прошел пешком 450 км
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Горячие темы на Авто
мы в рублёвой зоне. 659
год быка 284
В здоровом теле, здоровый дух! 206
О культурности поведения -- 181
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Популярные темы на «Детях»
Чтобы похвалили. 220
Муж в ситуации нормальный? 213
Сына записали в пополамщики 193
Сын в очках и травля в классе 188
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь