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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция в США обнаружила дюжину «боевых» енотов

Задержать «преступников» не удалось.

В полицию калифорнийского города Ричмонд поступил звонок от сотрудника местной верфи. Мужчине послышалось, что в помещение пытаются проникнуть воры.

Офицеры Кайзер и Бранч прибыли по адресу, но вместо кражи со взломом обнаружили около дюжины дерущихся енотов. Как только звери заметили двух полицейских, они бросились врассыпную, напрочь позабыв о выяснении отношений. Офицеры даже не успели сделать фото для отчета.

«Бандиты в масках», — шутят комментаторы под сообщением об инциденте, размещенном полицией Ричмонда.

«Надеюсь, вы их всех задержали? Ох уж эти преступники!» — добавляют подписчики.

Анна Лысенко

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