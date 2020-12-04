17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция в США обнаружила дюжину «боевых» енотов
Задержать «преступников» не удалось.
В полицию калифорнийского города Ричмонд поступил звонок от сотрудника местной верфи. Мужчине послышалось, что в помещение пытаются проникнуть воры.
Офицеры Кайзер и Бранч прибыли по адресу, но вместо кражи со взломом обнаружили около дюжины дерущихся енотов. Как только звери заметили двух полицейских, они бросились врассыпную, напрочь позабыв о выяснении отношений. Офицеры даже не успели сделать фото для отчета.
«Бандиты в масках», — шутят комментаторы под сообщением об инциденте, размещенном полицией Ричмонда.
«Надеюсь, вы их всех задержали? Ох уж эти преступники!» — добавляют подписчики.
Анна Лысенко