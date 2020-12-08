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День в истории: 8 декабря

Соглашение о распаде СССР, подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, убийство Джона Леннона и другие события этого дня.

Анатолий Дуров

8 декабря 1864 родился популярнейший цирковой артист Анатолий Леонидович Дуров. Вопреки решению крестного, заменившего ему семью, он сбежал из кадетского корпуса в цирк и стал клоуном, исполнив мечту детства. Как клоун-новатор он первым отказался от псевдонима и грима — выходил на арену в богатом костюме и под своим именем. Дуров не боялся выступать в жанре политической сатиры: критиковал чиновников и полицейских, высмеивал взяточничество, бюрократизм и невежество, рисковал шутить и про царя. За свою смелость часто подвергался репрессиям и высылался из городов без права въезда.

Источник: Reuters

65 лет главному флагу Европы

8 декабря 1955 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила флаг, который сегодня является официальным флагом Евросоюза. На флаге Европейского союза изображено 12 золотых звезд, расположенных как цифры на циферблате, на синем фоне. Круговое расположение звезд должно символизировать единство, солидарность и гармонию, а синий фон — западный мир. Официальное объяснение числа звезд на флаге гласит, что «число 12 традиционно символизирует завершенность и единство» (можно вспомнить 12 знаков зодиака, месяцев в году, полутонов в октаве, апостолов). Однако существуют и другие интерпретации. Так, создатель флага Арсен Хейц рассказывал о влиянии христианства на создание символа, поскольку в западной традиции Дева Мария изображается с нимбом из 12 звезд. Но с количеством стран-участниц число звезд никак не связано.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

8 декабря 1987 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали в Вашингтоне договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Стороны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1−5,5 тыс. км) и меньшей (0,5−1 тыс. км) дальности, а также не иметь, не производить и не испытывать таких ракет в будущем.

3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По завершении 2 августа 2019 года инициированной США процедуры денонсации ДРСМД данное соглашение прекратило свое действие.

Источник: AP 2020

Убийство Джона Леннона

40 лет назад, 8 декабря 1980 года Марк Чепмен четырежды выстрелил в спину Джону Леннону в присутствии Йоко Оно, когда пара возвращалась в свою квартиру в Нью-Йорке. Леннону было 40 лет, и в тот момент он был одним из известнейших людей на планете: создателем «Битлз», сольным музыкантом, политическим активистом. Когда приехала полиция, Чепмен сидел на месте преступления и читал книгу «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, с главным героем которой он себя ассоциировал. За убийство Леннона Чепмен получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет. С 2000 года комиссия отказала ему в этом 11 раз.

«Беловежское соглашение»

8 декабря 1991 года Россия, Белоруссия и Украина подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как «Беловежское соглашение». В документе была подтверждена приверженность принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других международных обязательств. В Соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается.

По информации «КП», ИД «КоммерсантЪ», Русской службы Би-би-си, РИА «Новостей»

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